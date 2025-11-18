martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    El evento, que se lleva a cabo en el Concejo Deliberante, incluirá la colaboración de destacados músicos locales y la participación del Coro Italiano Pergamino.

    18 de noviembre de 2025 - 16:29
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.

    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.

    El espectáculo contará con la participación especial del Coro Italiano Pergamino, que también dirige Diego Moran.

    El espectáculo contará con la participación especial del Coro Italiano Pergamino, que también dirige Diego Moran.

    INSTAGRAM: COROITALIANOPERGAMINO
    Lee además
    María Córdoba y Nicolás Giménez se impusieron en la sede Pergamino del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín.
    Cultura y espectáculos

    Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín
    Marta Susana Siciliano destaca en el prólogo la evolución literaria y la profunda sensibilidad de la poeta Amelia Paula Joaquín.
    Cultura

    Amelia Paula Joaquín presenta su segundo libro de poesía: Sueños sin mordaza

    El evento reunirá a una importante formación coral y contará con la participación especial del Coro Italiano Pergamino, invitado para esta ocasión tan significativa.

    Además, el concierto incluirá la colaboración de destacados músicos locales, quienes acompañarán al cuerpo coral a lo largo del programa preparado para la celebración.

    Músicos invitados en la celebración

    Violines: Luisina Doffo, Diego Bello, Pilar Solimando, Gael Moran y Luciano Bello.

    Violonchelos: Malena Aranibe y Maribel Asset.

    Guitarra: Benjamín Moran.

    Contrabajo: Joaquín Monteverde.

    La dirección general estará a cargo del Profesor Diego Moran, quien conduce actualmente al coro y se encuentra finalizando un ciclo artístico especialmente preparado para este aniversario.

    Desde la institución destacaron que esta presentación busca “compartir con la comunidad seis décadas de música, trabajo conjunto y crecimiento cultural”, y señalaron que el concierto es con entrada libre, orientado a toda la comunidad pergaminense.

    El Coro Polifónico Municipal, fundado en 1964, es una de las agrupaciones estables más emblemáticas de la ciudad y ha representado a Pergamino en numerosos encuentros corales regionales, provinciales y nacionales.

    El concierto aniversario será una oportunidad para disfrutar de un repertorio especialmente seleccionado para conmemorar su trayectoria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino también dirá presente en danza en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Amelia Paula Joaquín presenta su segundo libro de poesía: Sueños sin mordaza

    Once años después, Pergamino recuperó su sede del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín

    Academia Hermanos Pérez celebra 50 años y despide a sus fundadores

    Desplazamiento: arquitectura y arte en diálogo en Pergamino

    El Museo Batallas de Cepeda de Mariano Benítez modifica su horario a partir de este fin de semana

    Semana final del Festival de Cine 2025 en Cinema Pergamino

    De la Peatonal San Nicolás a los museos: una agenda para disfrutar Pergamino el fin de semana

    CheloSuzuki y Ensamble Clave de Dos se unen en el encuentro Peatonal en Concierto Suzuki

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes brilló en el Encuentro Nacional Intercoral en Córdoba

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal