El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

El espectáculo contará con la participación especial del Coro Italiano Pergamino, que también dirige Diego Moran.

El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.

El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúa con las celebraciones por su 60° aniversario. En esta oportunidad brindará un concierto conmemorativo que tendrá lugar este jueves a las 20:30, en el salón del Concejo Deliberante , ubicado en Florida 629.

El evento reunirá a una importante formación coral y contará con la participación especial del Coro Italiano Pergamino , invitado para esta ocasión tan significativa.

Además, el concierto incluirá la colaboración de destacados músicos locales, quienes acompañarán al cuerpo coral a lo largo del programa preparado para la celebración.

Violonchelos: Malena Aranibe y Maribel Asset.

Guitarra: Benjamín Moran.

Contrabajo: Joaquín Monteverde.

La dirección general estará a cargo del Profesor Diego Moran, quien conduce actualmente al coro y se encuentra finalizando un ciclo artístico especialmente preparado para este aniversario.

Desde la institución destacaron que esta presentación busca “compartir con la comunidad seis décadas de música, trabajo conjunto y crecimiento cultural”, y señalaron que el concierto es con entrada libre, orientado a toda la comunidad pergaminense.

El Coro Polifónico Municipal, fundado en 1964, es una de las agrupaciones estables más emblemáticas de la ciudad y ha representado a Pergamino en numerosos encuentros corales regionales, provinciales y nacionales.

El concierto aniversario será una oportunidad para disfrutar de un repertorio especialmente seleccionado para conmemorar su trayectoria.