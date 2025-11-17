lunes 17 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Más de 580 nadadores participaron de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

    Más de 580 nadadores de todo el país compitieron en una nueva edición de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico San Pedro.

    17 de noviembre de 2025 - 15:04
    El Club Náutico San Pedro (CNSP) cerró una nueva y exitosa edición de su Maratón de Aguas Abiertas, que congregó a 580 nadadores provenientes de distintos puntos del país. El evento se consolidó una vez más como uno de los más convocantes del calendario nacional de la disciplina.

    El Club Náutico San Pedro (CNSP) cerró una nueva y exitosa edición de su Maratón de Aguas Abiertas, que congregó a 580 nadadores provenientes de distintos puntos del país. El evento se consolidó una vez más como uno de los más convocantes del calendario nacional de la disciplina.

    San Pedro brilló con la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico San Pedro volvió a demostrar su poder de convocatoria, reuniendo a más de 580 nadadores de distintos puntos del país. Con una organización sólida y un operativo amplio, el evento se desarrolló con normalidad y reafirmó su carácter destacado dentro del calendario nacional de la disciplina.

    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    La variedad de durazno Tehuelche INTA, desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, concretó su primera cosecha comercial en San Pedro e ingresará al circuito de distribución, marcando un hito en la transferencia de tecnología al sector frutícola.

    Resultados principales de la prueba de 8 kilómetros

    La competencia central del día abrió el cronograma con la distancia de 8 kilómetros. En la clasificación general masculina, el triunfo fue para Agustín Canevari (Club Defensores de Glew), seguido por Juan Manuel Regueira (Ciudad del Nado) y Fernando Zommer (Libertador Natación Máster).

    Entre las damas, la ganadora fue Maia Azul Roldán (Ferro Carril Oeste), acompañada en el podio por María Belén López Domínguez y María Martha Vega, ambas de Ebole Matías Entrenamiento.

    Destacada actuación local en los 3 kilómetros

    En la tradicional prueba de Integración, con un recorrido de 3 kilómetros, el podio masculino tuvo como vencedor a Valentín Quiroga (Pescadores y Náutica San Pedro), escoltado por Jeremías Aguilar y Santiago Peciña, ambos del Club Náutico San Pedro.

    En la rama femenina, el dominio fue absoluto para la institución local: Micaela Viladomat, Sara Duarte y Manuela Epelde completaron el podio íntegramente sampedrino.

    Participación récord y balance de la organización

    La delegación del Club Náutico San Pedro presentó más de 30 nadadores y obtuvo más de 15 podios en diversas categorías, un logro que subraya el trabajo formativo de la disciplina. Desde la organización destacaron el clima deportivo y la amplia convocatoria, que ratifican a la maratón como una referencia del país en aguas abiertas. Para ver los resultados completos, está disponible la clasificación general en la web oficial del evento.

    Una mujer logró rescatar al nene de cinco años que se fue de la casa en calzoncillos y fue encontrado por dos mujeres a más de diez cuadras de donde reside la criatura en Juan XXIII AL 100. El hecho fue cerca de las 20.40 horas del viernes. «La zona en donde se encontró es muy lejos de donde vive y acá están las vías, el campo, monte. La verdad que tuvo un Dios aparte».

    Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

