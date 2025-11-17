San Pedro: Más de 580 nadadores participaron de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

San Pedro brilló con la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico San Pedro volvió a demostrar su poder de convocatoria, reuniendo a más de 580 nadadores de distintos puntos del país. Con una organización sólida y un operativo amplio, el evento se desarrolló con normalidad y reafirmó su carácter destacado dentro del calendario nacional de la disciplina.
Resultados principales de la prueba de 8 kilómetros
La competencia central del día abrió el cronograma con la distancia de 8 kilómetros. En la clasificación general masculina, el triunfo fue para Agustín Canevari (Club Defensores de Glew), seguido por Juan Manuel Regueira (Ciudad del Nado) y Fernando Zommer (Libertador Natación Máster).
Entre las damas, la ganadora fue Maia Azul Roldán (Ferro Carril Oeste), acompañada en el podio por María Belén López Domínguez y María Martha Vega, ambas de Ebole Matías Entrenamiento.
Destacada actuación local en los 3 kilómetros
En la tradicional prueba de Integración, con un recorrido de 3 kilómetros, el podio masculino tuvo como vencedor a Valentín Quiroga (Pescadores y Náutica San Pedro), escoltado por Jeremías Aguilar y Santiago Peciña, ambos del Club Náutico San Pedro.
En la rama femenina, el dominio fue absoluto para la institución local: Micaela Viladomat, Sara Duarte y Manuela Epelde completaron el podio íntegramente sampedrino.
Participación récord y balance de la organización
La delegación del Club Náutico San Pedro presentó más de 30 nadadores y obtuvo más de 15 podios en diversas categorías, un logro que subraya el trabajo formativo de la disciplina. Desde la organización destacaron el clima deportivo y la amplia convocatoria, que ratifican a la maratón como una referencia del país en aguas abiertas. Para ver los resultados completos, está disponible la clasificación general en la web oficial del evento.