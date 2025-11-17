San Pedro: Más de 580 nadadores participaron de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

El Club Náutico San Pedro (CNSP) cerró una nueva y exitosa edición de su Maratón de Aguas Abiertas, que congregó a 580 nadadores provenientes de distintos puntos del país. El evento se consolidó una vez más como uno de los más convocantes del calendario nacional de la disciplina.

San Pedro brilló con la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico San Pedro volvió a demostrar su poder de convocatoria, reuniendo a más de 580 nadadores de distintos puntos del país. Con una organización sólida y un operativo amplio, el evento se desarrolló con normalidad y reafirmó su carácter destacado dentro del calendario nacional de la disciplina.

San Pedro: La nueva variedad de durazno Tehuelche INTA debuta en el mercado de la mano de un productor local

La competencia central del día abrió el cronograma con la distancia de 8 kilómetros. En la clasificación general masculina, el triunfo fue para Agustín Canevari (Club Defensores de Glew), seguido por Juan Manuel Regueira (Ciudad del Nado) y Fernando Zommer (Libertador Natación Máster).

Entre las damas, la ganadora fue Maia Azul Roldán (Ferro Carril Oeste), acompañada en el podio por María Belén López Domínguez y María Martha Vega, ambas de Ebole Matías Entrenamiento.

En la tradicional prueba de Integración, con un recorrido de 3 kilómetros, el podio masculino tuvo como vencedor a Valentín Quiroga (Pescadores y Náutica San Pedro), escoltado por Jeremías Aguilar y Santiago Peciña, ambos del Club Náutico San Pedro.

En la rama femenina, el dominio fue absoluto para la institución local: Micaela Viladomat, Sara Duarte y Manuela Epelde completaron el podio íntegramente sampedrino.

Participación récord y balance de la organización

La delegación del Club Náutico San Pedro presentó más de 30 nadadores y obtuvo más de 15 podios en diversas categorías, un logro que subraya el trabajo formativo de la disciplina. Desde la organización destacaron el clima deportivo y la amplia convocatoria, que ratifican a la maratón como una referencia del país en aguas abiertas. Para ver los resultados completos, está disponible la clasificación general en la web oficial del evento.