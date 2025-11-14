viernes 14 de noviembre de 2025
    • Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria

    Profesionales de la salud expondrán en San Pedro sobre nuevos protocolos de emergencia y estrategias de asistencia primaria para casos críticos.

    14 de noviembre de 2025 - 16:02
    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    El próximo sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en la Municipalidad de San Pedro, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia. Médicos y especialistas presentarán prácticas validadas para optimizar la atención primaria en situaciones críticas que requieren rapidez, precisión y trabajo coordinado en la salud.

    Actualización de protocolos para casos de alta complejidad

    La jornada, organizada por la Secretaría de Salud municipal, busca unificar criterios de intervención ante urgencias frecuentes como dolor torácico, accidentes cerebrovasculares, arritmias, trauma de cráneo, emergencias diabéticas y politraumatismos producto de incidentes domésticos o de tránsito. Los especialistas repasarán guías internacionales y compartirán avances en diagnóstico temprano.

    Experiencias directas desde la Guardia del Hospital Emilio Ruffa

    Los profesionales de la Guardia del Hospital Municipal Emilio Ruffa, punto neurálgico en la recepción de pacientes críticos, tendrán un rol central. Ellos expondrán casos concretos, tiempos de respuesta, decisiones clínicas inmediatas y estrategias aplicadas en accidentes en la vía pública y en rutas, donde cada minuto resulta determinante.

    Entrenamiento práctico y demostraciones en vivo en San Pedro

    Además de las exposiciones teóricas, la jornada incluirá demostraciones prácticas orientadas a equipos de salud, personal de emergencias y estudiantes avanzados. Maniobras de reanimación, abordaje del trauma, estabilización inicial y evaluación primaria serán parte del entrenamiento para fortalecer la coordinación entre los distintos servicios que intervienen en situaciones críticas.

    Este sábado 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Dorado del Palacio Municipal, se realizará una jornada clave para la actualización de protocolos de emergencia.

    Jornada de Emergencias Médicas en San Pedro: actualización de protocolos y prácticas para asistencia primaria