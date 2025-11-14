viernes 14 de noviembre de 2025
    • Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

    Paraná de San Nicolás enfrenta hoy a Independencia de San Pedro con la obligación de ganar para llegar con chances a la última fecha del Federal Amateur.

    14 de noviembre de 2025 - 14:53
    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur.

    El Norte

    El equipo de San Nicolás, que suma seis puntos y marcha tercero, necesita ganar para mantener sus posibilidades de clasificación.

    Se desarrolló en San Nicolás la VII Marcha del Orgullo, convocada por la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) y Orgullo SN. 

    VII Marcha del Orgullo en San Nicolás: color, memoria y demandas que siguen pendientes
    Las consultas cursadas a dirigentes de la mesa chica del gremio metalúrgico en San Nicolás confirmaron que hasta el momento solo pidió color la lista oficialista.

    San Nicolás: el lunes vence el plazo para presentar listas para las elecciones seccionales UOM

    Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro comenzará a las 20.30 y será arbitrado por Juan Pablo Muñoz, acompañado por Leonardo Pacasassi Gisbert y Naldo Pierini, todos de Arrecifes.

    Cómo llega Paraná de San Nicolás al duelo decisivo

    El conjunto albiceleste suma seis puntos y se ubica tercero en el grupo, por lo que un triunfo lo dejaría con chances de pelear la clasificación en la última fecha. Independencia, por su parte, no ha sumado unidades hasta el momento y buscará cortar la racha negativa de local.

    El panorama de la Zona 6 del Federal Amateur

    El otro partido de la zona se jugará el domingo, cuando San Martín de Pérez Millán reciba a Mitre de San Pedro desde las 19.00. El árbitro será Ezequiel Vega, con Lucas Maldonado y Ciro Nuñez como asistentes. Mitre lidera con comodidad con 12 puntos, seguido por San Martín con 7 y Paraná con 6; Independencia cierra sin unidades.

    Regatas busca la clasificación en la Zona 7

    En la Zona 7, Regatas recibirá este sábado desde las 17.00 a Paraná F.C. de San Pedro. El “Náutico” es líder con cinco puntos, escoltado por La Emilia con cuatro. Si los nicoleños ganan, se asegurarán el primer puesto; un empate les permitirá definir su clasificación en la última jornada.

    Programación completa

    Viernes: Independencia (San Pedro) vs. Paraná (San Nicolás) – 20:30 – Árbitro: Juan Pablo Muñoz (Arrecifes).

    Sábado: Regatas (San Nicolás) vs. Paraná F.C. (San Pedro) – 17:00 – Árbitro: Francisco Lasca (Villa Constitución).

    Domingo: San Martín (San Nicolás) vs. Mitre (San Pedro) – 19:00 – Árbitro: Ezequiel Vega (Rosario).

