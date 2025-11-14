Regional Amateur: Paraná de San Nicolás visita a Independencia en un duelo clave por la clasificación

Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur. El Norte

Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Amateur. El equipo de San Nicolás, que suma seis puntos y marcha tercero, necesita ganar para mantener sus posibilidades de clasificación.

Atlético Paraná buscará esta noche un triunfo vital cuando visite a Independencia de San Pedro por la quinta fecha de la Zona 6 del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro comenzará a las 20.30 y será arbitrado por Juan Pablo Muñoz, acompañado por Leonardo Pacasassi Gisbert y Naldo Pierini, todos de Arrecifes.

Cómo llega Paraná de San Nicolás al duelo decisivo El conjunto albiceleste suma seis puntos y se ubica tercero en el grupo, por lo que un triunfo lo dejaría con chances de pelear la clasificación en la última fecha. Independencia, por su parte, no ha sumado unidades hasta el momento y buscará cortar la racha negativa de local.

El panorama de la Zona 6 del Federal Amateur El otro partido de la zona se jugará el domingo, cuando San Martín de Pérez Millán reciba a Mitre de San Pedro desde las 19.00. El árbitro será Ezequiel Vega, con Lucas Maldonado y Ciro Nuñez como asistentes. Mitre lidera con comodidad con 12 puntos, seguido por San Martín con 7 y Paraná con 6; Independencia cierra sin unidades.

Regatas busca la clasificación en la Zona 7 En la Zona 7, Regatas recibirá este sábado desde las 17.00 a Paraná F.C. de San Pedro. El “Náutico” es líder con cinco puntos, escoltado por La Emilia con cuatro. Si los nicoleños ganan, se asegurarán el primer puesto; un empate les permitirá definir su clasificación en la última jornada. Programación completa Viernes: Independencia (San Pedro) vs. Paraná (San Nicolás) – 20:30 – Árbitro: Juan Pablo Muñoz (Arrecifes). Sábado: Regatas (San Nicolás) vs. Paraná F.C. (San Pedro) – 17:00 – Árbitro: Francisco Lasca (Villa Constitución). Domingo: San Martín (San Nicolás) vs. Mitre (San Pedro) – 19:00 – Árbitro: Ezequiel Vega (Rosario).

Compartí esta nota en redes sociales:





