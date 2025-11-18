María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados

La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. HAMMURABI En Pergamino la presentación es este miércoles a las 18:00, en Colegio de Abogados, en Rivadavia 328. HAMMURABI

La Dra. María José Motta, oriunda de Pergamino, presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un acto que convocó a diputados, autoridades legislativas, magistrados, fiscales, especialistas en tecnología, representantes universitarios y profesionales del sistema judicial de todo el país. La obra, dirigida y coescrita por Motta y publicada por Editorial Hammurabi, será expuesta nuevamente este miércoles a las 18:00 en el Colegio de Abogados de Pergamino.

Durante su intervención, la autora —reconocida por su trayectoria en Cibercrimen y Evidencia Digital— subrayó la urgencia de fortalecer las capacidades del sistema de justicia frente al sostenido crecimiento de los delitos informáticos. Asimismo, puso en valor la necesidad de un abordaje interdisciplinario que articule derecho, tecnología e investigación forense.

El libro se estructura en tres ejes centrales: Derecho Penal Informático, Proceso Penal y Evidencia Digital, e Informática Forense. Reúne aportes de especialistas de distintas jurisdicciones y se posiciona como un material de consulta esencial para operadores judiciales, fuerzas de seguridad, docentes, investigadores y profesionales del ámbito jurídico y tecnológico.

Tras su presentación oficial en la Legislatura Porteña, Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación será presentado este miércoles en Pergamino, en una actividad destinada a profesionales, estudiantes avanzados y público interesado en los desafíos actuales del derecho penal digital.

Sobre María José Motta María José Motta es especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. Es doctoranda en Derecho (UCES), magíster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial (Universidad Pontificia de Salamanca) y en Ciberseguridad (Centro Europeo de Posgrado), entre otras titulaciones. Se desempeña además como docente, investigadora y conferencista.

