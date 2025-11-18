martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados

    La especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital lanzó su nuevo libro en la Legislatura porteña. Este miércoles continuará la difusión en Pergamino.

    18 de noviembre de 2025 - 17:16
    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    HAMMURABI
    En Pergamino la presentación es este miércoles a las 18:00, en Colegio de Abogados, en Rivadavia 328.

    En Pergamino la presentación es este miércoles a las 18:00, en Colegio de Abogados, en Rivadavia 328.

    HAMMURABI

    La Dra. María José Motta, oriunda de Pergamino, presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un acto que convocó a diputados, autoridades legislativas, magistrados, fiscales, especialistas en tecnología, representantes universitarios y profesionales del sistema judicial de todo el país. La obra, dirigida y coescrita por Motta y publicada por Editorial Hammurabi, será expuesta nuevamente este miércoles a las 18:00 en el Colegio de Abogados de Pergamino.

    Lee además
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo
    plazas davila y 9 de julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria led

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Durante su intervención, la autora —reconocida por su trayectoria en Cibercrimen y Evidencia Digital— subrayó la urgencia de fortalecer las capacidades del sistema de justicia frente al sostenido crecimiento de los delitos informáticos. Asimismo, puso en valor la necesidad de un abordaje interdisciplinario que articule derecho, tecnología e investigación forense.

    El libro se estructura en tres ejes centrales: Derecho Penal Informático, Proceso Penal y Evidencia Digital, e Informática Forense. Reúne aportes de especialistas de distintas jurisdicciones y se posiciona como un material de consulta esencial para operadores judiciales, fuerzas de seguridad, docentes, investigadores y profesionales del ámbito jurídico y tecnológico.

    Tras su presentación oficial en la Legislatura Porteña, Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación será presentado este miércoles en Pergamino, en una actividad destinada a profesionales, estudiantes avanzados y público interesado en los desafíos actuales del derecho penal digital.

    Sobre María José Motta

    María José Motta es especialista en Cibercrimen y Evidencia Digital. Es doctoranda en Derecho (UCES), magíster en Gobernanza Ética de la Inteligencia Artificial (Universidad Pontificia de Salamanca) y en Ciberseguridad (Centro Europeo de Posgrado), entre otras titulaciones. Se desempeña además como docente, investigadora y conferencista.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez

    Pergamino fortalece su capacidad de control con nuevos dispositivos de alcoholemia

    Verano seguro en Pergamino: capacitaron a personal de colonias para la temporada de pileta

    Treinta años de entrega y servicio a Rotary: emotivo homenaje a Sergio Múgica

    Soberanía en debate: llega a Pergamino una charla de Gustavo Campana

    Gimnasia cerró la Copa Argentina Sub 16 de voleibol con un valioso 20º puesto

    Sexualidad: ¡Hablemos!: una base para comenzar a hablar de sexo con nuestros hijos

    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Día histórico en Rosario con 10.000 hinchas que coparon el estadio de Newells Old Boys en la previa del ascenso. video

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Por Lucía Armanino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal