martes 18 de noviembre de 2025
    • Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La Municipalidad de Pergamino sigue con la remodelación integral de las Plazas Dávila y 9 de Julio; los cambios son más que significativos.

    18 de noviembre de 2025 - 15:10
    Plazas Dávila y 9 de Julio tienen ya una transformación general

    La Municipalidad de Pergamino avanza con la instalación de nueva y moderna luminaria LED en las Plazas Dávila y 9 de Julio, una obra que forma parte del plan de remodelación integral que se está ejecutando en este tradicional espacio público. La intervención incluye la colocación de equipos de última generación que mejoraron la calidad de la iluminación, optimizando la seguridad y permitiendo un uso más eficiente de la energía.

    La iluminación LED cambia totalmente estas plazas de Pergamino.

    Espacios públicos en Pergamino

    Las tareas forman parte del mismo proyecto que se desarrolla de manera simultánea en la Plaza 9 de Julio, donde también se está reemplazando el sistema lumínico y renovando distintos sectores del predio. Ambas obras buscan poner en valor los espacios verdes del barrio, garantizando mayor confort, accesibilidad y disfrute para los vecinos.

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

