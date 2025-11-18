Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

La Municipalidad de Pergamino avanza con la instalación de nueva y moderna luminaria LED en las Plazas Dávila y 9 de Julio, una obra que forma parte del plan de remodelación integral que se está ejecutando en este tradicional espacio público. La intervención incluye la colocación de equipos de última generación que mejoraron la calidad de la iluminación, optimizando la seguridad y permitiendo un uso más eficiente de la energía.