martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    El Gobierno y Chubut acordaron la eliminación de retenciones al petróleo convencional. La medida promete más inversiones, empleo y previsibilidad para la cuenca del Golfo San Jorge.

    18 de noviembre de 2025 - 16:21
    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    x

    En un gesto que busca reposicionar a Chubut en el mapa energético, el Gobierno nacional y la provincia firmaron un convenio para eliminar las retenciones al petróleo convencional. La medida, presentada como un “logro histórico” por Ignacio Torres, promete motorizar inversiones, empleo y producción en la Cuenca del Golfo San Jorge.

    Lee además
    la inflacion de octubre fue de 2,3% y acumulo 31,3% en los ultimos 12 meses

    La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos 12 meses
    Pablo López y Carlos Bianco

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    Un acuerdo considerado clave por la Provincia

    En un movimiento que busca reactivar la producción energética, el Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un convenio para eliminar las retenciones al petróleo convencional. La decisión, celebrada por el gobernador Ignacio Torres, fue presentada como un avance histórico para el empleo, la inversión y la previsibilidad del sector petrolero en la cuenca del Golfo San Jorge.

    Torres: “Un logro histórico para el empleo y la producción”

    El gobernador Ignacio Torres anunció el convenio a través de su cuenta de X (Twitter), donde destacó que la medida refleja un reclamo sostenido por la provincia.

    “Eliminamos las retenciones al petróleo convencional. Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector”, señaló el mandatario.

    En la publicación se lo vio acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otras autoridades nacionales.

    Inversión proyectada: 370 millones de dólares

    Según Torres, la eliminación de las retenciones tendrá un efecto inmediato en la economía regional:

    “La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria.”

    El gobernador remarcó que ese monto se traducirá en más actividad, más producción y más empleo, beneficiando a miles de familias vinculadas al sector energético.

    Un modelo de cooperación que se extenderá a otras provincias

    Fuentes oficiales adelantaron que el Gobierno nacional busca replicar este acuerdo con el resto de las provincias productoras. La eliminación de retenciones fue un pedido histórico de la industria petrolera, que argumentaba que este impuesto desincentivaba la inversión, especialmente en cuencas maduras como la del Golfo San Jorge.

    Torres aseguró que este es un ejemplo de lo que se logra “cuando la Provincia, la Nación, las empresas y los gremios empujan en la misma dirección”.

    Impacto para Chubut: previsibilidad y expansión productiva

    La provincia considera que la medida permitirá mejorar la competitividad de los yacimientos convencionales, hoy afectados por costos crecientes y una menor productividad natural. Además, se espera que la quita tributaria facilite:

    • Nuevas perforaciones y reactivación de pozos

    • Mayor expansión de infraestructura

    • Incorporación de trabajadores

    • Estabilidad para pymes y contratistas

    Torres cerró su mensaje afirmando que “Chubut vuelve a ser ejemplo de lo que se puede lograr trabajando en equipo”.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/1990853107207569602?s=20&partner=&hide_thread=false

    Temas
    Seguí leyendo

    La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos 12 meses

    Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención

    Educación: confirman el piso de 190 días de clases y anuncian mayor control de las horas escolares

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones: en diciembre va por el presupuesto y en febrero las reformas

    El Gobierno desreguló cuotas y matrículas de colegios privados para que definan sus "políticas de precios"

    Gremios reclaman al Gobierno bonaerense la reapertura de paritarias

    Zárate: El Gobierno avanza con la privatización parcial de Nucleoeléctrica y fija un plazo de un año

    Nación subastará viviendas Procrear, pero las de San Nicolás quedan afuera del plan

    Día de la Soberanía: Mar del Plata, el destino más buscado para pasar el fin de semana largo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Spiridon II. El barco cuestionado por exportar animales vivos

    Organizaciones denuncian abandono: casi 3000 vacas llevan más de 50 días encerradas en un barco varado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Dra. María José Motta presentó su libro Ciberdelitos. Estrategias y técnicas de litigación en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
    Pergamino

    María José Motta presentó Ciberdelitos en la Legislatura Porteña y trae su obra al Colegio de Abogados
    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo

    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal