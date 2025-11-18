El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

En un gesto que busca reposicionar a Chubut en el mapa energético, el Gobierno nacional y la provincia firmaron un convenio para eliminar las retenciones al petróleo convencional. La medida, presentada como un “logro histórico” por Ignacio Torres , promete motorizar inversiones, empleo y producción en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Kicillof le pide una reunión a Santilli para reclamarle una deuda de $13 billones y reactivar obras

La inflación de octubre fue de 2,3% y acumuló 31,3% en los últimos 12 meses

En un movimiento que busca reactivar la producción energética, el Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un convenio para eliminar las retenciones al petróleo convencional. La decisión, celebrada por el gobernador Ignacio Torres, fue presentada como un avance histórico para el empleo, la inversión y la previsibilidad del sector petrolero en la cuenca del Golfo San Jorge.

El gobernador Ignacio Torres anunció el convenio a través de su cuenta de X (Twitter), donde destacó que la medida refleja un reclamo sostenido por la provincia.

“Eliminamos las retenciones al petróleo convencional. Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector”, señaló el mandatario.

En la publicación se lo vio acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otras autoridades nacionales.

Inversión proyectada: 370 millones de dólares

Según Torres, la eliminación de las retenciones tendrá un efecto inmediato en la economía regional:

“La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria.”

El gobernador remarcó que ese monto se traducirá en más actividad, más producción y más empleo, beneficiando a miles de familias vinculadas al sector energético.

Un modelo de cooperación que se extenderá a otras provincias

Fuentes oficiales adelantaron que el Gobierno nacional busca replicar este acuerdo con el resto de las provincias productoras. La eliminación de retenciones fue un pedido histórico de la industria petrolera, que argumentaba que este impuesto desincentivaba la inversión, especialmente en cuencas maduras como la del Golfo San Jorge.

Torres aseguró que este es un ejemplo de lo que se logra “cuando la Provincia, la Nación, las empresas y los gremios empujan en la misma dirección”.

Impacto para Chubut: previsibilidad y expansión productiva

La provincia considera que la medida permitirá mejorar la competitividad de los yacimientos convencionales, hoy afectados por costos crecientes y una menor productividad natural. Además, se espera que la quita tributaria facilite:

Nuevas perforaciones y reactivación de pozos

Mayor expansión de infraestructura

Incorporación de trabajadores

Estabilidad para pymes y contratistas

Torres cerró su mensaje afirmando que “Chubut vuelve a ser ejemplo de lo que se puede lograr trabajando en equipo”.