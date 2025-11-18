martes 18 de noviembre de 2025
    • María Rodríguez y Graciela Torres subcampeonas argentinas de rural bike

    El domingo en Sierra de los Padres lograron el segundo puesto en las categorías Damas Máster B y C respectivamente en la competencia organizada por la FACIMO.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de noviembre de 2025 - 18:30
    María Rodríguez y Graciela Torres durante la premiación en Sierra de los Padres.

    LA OPINION

    El ciclismo de Pergamino tuvo un domingo con destacadas actuaciones. María Rodríguez y Graciela Torres se consagraron subcampeonas en el Campeonato Argentino de rural bike, disputado en Sierra de los Padres, en el partido de General Pueyrredón. Ambas lograron el segundo puesto en sus respectivas categorías, en una de las competencias más exigentes del calendario nacional.

    Organizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), la tradicional cita reunió a los mejores riders del país para disputar un circuito de 17 kilómetros diagramado en la zona de Laguna de los Padres, combinando senderos linderos al espejo de agua con caminos rurales de las sierras. Según la categoría debían completar una, dos o tres vueltas al trazado.

    Podio María Rodríguez

    Desafío bajo condiciones extremas

    La competencia del domingo, en la que participaron las representantes pergaminenses, se corrió en un contexto climático adverso: fuertes ráfagas de viento, barro acumulado en varios sectores del recorrido y lluvia en los instantes previos a la largada. Debido al deterioro del terreno, la organización decidió acortar el recorrido previsto. A pesar de las dificultades, Rodríguez y Torres se desempeñaron con solvencia y alcanzaron el subcampeonato argentino. María Rodríguez logró el segundo puesto en Damas Máster B1 y Graciela Torres hizo lo propio en Damas Máster C1.

    Podio Graciela Torres

    Además de las dos subcampeonas, Pergamino contó con más representantes: Lucio Bagna, 6º en Máster C2; Daniel Cintora, 11º en Master D1; Walter Santupery, 15º en Máster B2; y Juan Cintora, en la categoría Elite.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El domingo en Sierra de los Padres, el ciclismo de Pergamino volvió a dejar su huella: María Rodríguez y Graciela Torres se consagraron subcampeonas en el Campeonato Argentino de rural bike, organizado por la FACIMO. Ambas deportistas obtuvieron el segundo puesto en las categorías Damas Máster B y C respectivamente, en una de las competencias más exigentes del calendario nacional. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #Pergamino #Ciclismo #RuralBike #Deportes #FACIMO #SierraDeLosPadres"
    View this post on Instagram

