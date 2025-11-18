María Rodríguez y Graciela Torres subcampeonas argentinas de rural bike

El ciclismo de Pergamino tuvo un domingo con destacadas actuaciones. María Rodríguez y Graciela Torres se consagraron subcampeonas en el Campeonato Argentino de rural bike, disputado en Sierra de los Padres, en el partido de General Pueyrredón. Ambas lograron el segundo puesto en sus respectivas categorías, en una de las competencias más exigentes del calendario nacional.
