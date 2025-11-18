María Rodríguez y Graciela Torres subcampeonas argentinas de rural bike

María Rodríguez y Graciela Torres durante la premiación en Sierra de los Padres. LA OPINION

El ciclismo de Pergamino tuvo un domingo con destacadas actuaciones. María Rodríguez y Graciela Torres se consagraron subcampeonas en el Campeonato Argentino de rural bike, disputado en Sierra de los Padres, en el partido de General Pueyrredón. Ambas lograron el segundo puesto en sus respectivas categorías, en una de las competencias más exigentes del calendario nacional.

Organizada por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), la tradicional cita reunió a los mejores riders del país para disputar un circuito de 17 kilómetros diagramado en la zona de Laguna de los Padres, combinando senderos linderos al espejo de agua con caminos rurales de las sierras. Según la categoría debían completar una, dos o tres vueltas al trazado.

Podio María Rodríguez Desafío bajo condiciones extremas La competencia del domingo, en la que participaron las representantes pergaminenses, se corrió en un contexto climático adverso: fuertes ráfagas de viento, barro acumulado en varios sectores del recorrido y lluvia en los instantes previos a la largada. Debido al deterioro del terreno, la organización decidió acortar el recorrido previsto. A pesar de las dificultades, Rodríguez y Torres se desempeñaron con solvencia y alcanzaron el subcampeonato argentino. María Rodríguez logró el segundo puesto en Damas Máster B1 y Graciela Torres hizo lo propio en Damas Máster C1.

Podio Graciela Torres Además de las dos subcampeonas, Pergamino contó con más representantes: Lucio Bagna, 6º en Máster C2; Daniel Cintora, 11º en Master D1; Walter Santupery, 15º en Máster B2; y Juan Cintora, en la categoría Elite.

