San Pedro: Jóvenes de Envión Canaletas crearon un mosaico inspirado en el río Paraná

La obra, titulada “Peces del Paraná” , se enriqueció con el uso de piezas de mosaico donadas por la artista brasileña Carolina Kawall .

El Programa Envión de San Pedro con Canaletas llevó a cabo una jornada artística en el Centro Cultural La Higuera, donde adolescentes y jóvenes del barrio elaboraron un mosaico inspirado en el río Paraná . La actividad formó parte del eje cultural y de identidad que el espacio comunitario desarrolló durante todo el año.

La propuesta se realizó el último jueves y convocó a chicos y chicas que participan del Programa Envión. Durante la jornada, exploraron la temática fluvial del Paraná, eje central de su barrio y parte fundamental de su identidad comunitaria.

Acompañados por la artista local María Luz Méndez y el equipo técnico de Envión, los jóvenes aprendieron las bases del mosaico como técnica artística, experimentaron con materiales diversos y diseñaron la obra titulada “Peces del Paraná” .

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el aporte de la artista brasileña Carolina Kawall , quien donó piezas de mosaico utilizadas en el armado final. Esa colaboración enriqueció la composición visual y permitió que los participantes culminaran una obra que combina color, textura y sentido de pertenencia.

Desde el espacio comunitario remarcaron que el trabajo artístico no solo potencia habilidades creativas, sino que también fortalece valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la construcción de identidad barrial.

La obra iniciará un recorrido por distintos puntos de la ciudad

Según informó la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, la pieza será exhibida próximamente en diferentes instituciones y espacios públicos de San Pedro. El propósito es que vecinos y vecinas puedan conocer el proceso creativo de los jóvenes y valorar el esfuerzo sostenido durante el año.

El recorrido también busca visibilizar la participación de los artistas que acompañan las actividades, poniendo en relieve el impacto positivo de estas iniciativas en la comunidad.