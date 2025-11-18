martes 18 de noviembre de 2025
    • San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

    Trabajadores municipales de San Pedro y médicos de Cicop llevan a cabo 48 horas de paro tras fracasos en las negociaciones salariales con el Ejecutivo.

    18 de noviembre de 2025 - 09:57
    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    La Opinion

    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública. La medida, confirmada por el STM, ATE y Cicop, se da luego del fracaso en la negociación salarial y el rechazo a la propuesta de aumento del 10% por decreto.

    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años
    El Club Náutico San Pedro (CNSP) cerró una nueva y exitosa edición de su Maratón de Aguas Abiertas, que congregó a 580 nadadores provenientes de distintos puntos del país. El evento se consolidó una vez más como uno de los más convocantes del calendario nacional de la disciplina.

    San Pedro: Más de 580 nadadores participaron de la Maratón de Aguas Abiertas del Club Náutico

    Paro municipal: reclamos y medidas de fuerza

    El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y ATE anunciaron un paro total el martes y retención de tareas el miércoles. Exigen un aumento de $150.000 al sueldo básico, tras rechazar la oferta del Ejecutivo de un 10% en diciembre, y denuncian falta de consenso en la decisión de aplicar incrementos por decreto.

    Profesionales de la salud de Cicop se suman al conflicto

    Los médicos y profesionales de la salud de San Pedro organizados en Cicop realizarán un paro el martes y retención de tareas desde las 10 del miércoles. Sus reclamos incluyen el pago de retroactivos y la aplicación de los últimos aumentos provinciales, buscando visibilizar el deterioro salarial y laboral en hospitales y centros de salud.

    Impacto en los servicios públicos y la atención médica

    La medida afectará el Hospital Emilio Ruffa, los CAPS y dependencias municipales como Desarrollo Humano y Género. Vecinos y pacientes deberán prever retrasos en la atención, mientras el diálogo con el Ejecutivo continúa trabado y los gremios sostienen la necesidad de mantener la unidad para lograr mejoras salariales y laborales.

