San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública. La Opinion

San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública. La medida, confirmada por el STM, ATE y Cicop, se da luego del fracaso en la negociación salarial y el rechazo a la propuesta de aumento del 10% por decreto.

Paro municipal: reclamos y medidas de fuerza El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y ATE anunciaron un paro total el martes y retención de tareas el miércoles. Exigen un aumento de $150.000 al sueldo básico, tras rechazar la oferta del Ejecutivo de un 10% en diciembre, y denuncian falta de consenso en la decisión de aplicar incrementos por decreto.

Profesionales de la salud de Cicop se suman al conflicto Los médicos y profesionales de la salud de San Pedro organizados en Cicop realizarán un paro el martes y retención de tareas desde las 10 del miércoles. Sus reclamos incluyen el pago de retroactivos y la aplicación de los últimos aumentos provinciales, buscando visibilizar el deterioro salarial y laboral en hospitales y centros de salud.

Impacto en los servicios públicos y la atención médica La medida afectará el Hospital Emilio Ruffa, los CAPS y dependencias municipales como Desarrollo Humano y Género. Vecinos y pacientes deberán prever retrasos en la atención, mientras el diálogo con el Ejecutivo continúa trabado y los gremios sostienen la necesidad de mantener la unidad para lograr mejoras salariales y laborales.

Compartí esta nota en redes sociales:





