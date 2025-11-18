martes 18 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: Vecinos denuncian que en el Hospital San Felipe hay un hombre desnudo en la guardia

    Vecinos de San Nicolás alertaron por la presencia reiterada de un hombre desnudo en la guardia del Hospital San Felipe y reclaman acciones urgentes.

    18 de noviembre de 2025 - 11:22
    Una vecina de San Nicolás publicó un reclamo en redes sociales en el que expuso una situación que, según afirma, se repite desde hace tiempo en la guardia del Hospital San Felipe.

    Una vecina de San Nicolás publicó un reclamo en redes sociales en el que expuso una situación que, según afirma, se repite desde hace tiempo en la guardia del Hospital San Felipe.

    Opinando San Nicolás

    El reclamo de una vecina de San Nicolás reavivó las críticas hacia el funcionamiento de la guardia del Hospital San Felipe, donde denuncian la presencia reiterada de un hombre desnudo que circula libremente por el área de emergencias, incluso en espacios donde esperan familias con niños.

    En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Hospital San Felipe invita a la comunidad a participar de una jornada de concientización.

    San Nicolás: en el Hospital San Felipe se realizará la jornada por el Día Mundial de la Diabetes
    La tradicional Caminata local por la Salud será el viernes a las 18 en la Plaza Sarmiento.

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    Reclamo vecinal por hechos reiterados en el hospital

    La mujer relató que al ingresar al sector de urgencias se encontró con el individuo desplazándose sin ropa por la guardia, situación que —según afirma— se repite desde hace tiempo. Aseguró que el hecho se volvió más grave cuando el hombre intentó acercarse y tocar a su hija, lo que la obligó a intervenir de inmediato.

    Denuncias sobre falta de intervención del personal

    De acuerdo con su publicación, otros presentes minimizaron lo ocurrido y argumentaron que el hombre “vive ahí” y “no hace nada”. La vecina también afirmó que en ocasiones lo retiran o intentan vestirlo, pero la situación vuelve a repetirse. Otro testimonio sumado en redes señaló que el individuo incluso se masturbaría en la entrada de la guardia sin que personal de seguridad ni policías actúen.

    Exigen medidas urgentes para garantizar seguridad

    Los reclamos apuntan a la ausencia de un protocolo claro de intervención y a la necesidad de medidas urgentes para preservar la seguridad de los pacientes, en especial de los menores. Piden que las autoridades del hospital, el personal de seguridad y la policía actúen para evitar nuevos episodios y ordenar el funcionamiento del área de emergencias.

    Temas
    San Nicolás: en el Hospital San Felipe se realizará la jornada por el Día Mundial de la Diabetes

    San Nicolás impulsa actividades por el Día Mundial de la Diabetes con caminatas y charlas

    San Pedro enfrentará este martes 18 y miércoles 19 de noviembre un paro de 48 horas que afectará los servicios municipales y la atención de salud pública.

    San Pedro: Fuerte paro general de municipales y profesionales de la salud

