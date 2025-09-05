San Pedro: Conductor despistó en la Ruta 191 y hallaron un arma con municiones durante el accidente

San Pedro: conductor despisto en la Ruta 191 y hallaron un arma con municiones durante el accidente

Un hombre de 40 años fue hospitalizado tras despistarse en la Ruta Provincial 191. Durante la asistencia, la Policía descubrió que llevaba un arma cargada. El hecho abre interrogantes sobre seguridad vial y portación de armas.

El hecho ocurrió en la noche del sábado en el kilómetro 14 de la Ruta Provincial 191 , en el tramo que une Pueblo Doyle con la ciudad de San Pedro . Personal del SAME 107, Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Bonaerense acudieron rápidamente al lugar tras recibir el aviso de un accidente vehicular.

Al llegar, constataron que un automóvil Volkswagen Voyage había despistado y quedado en la banquina. El único ocupante del vehículo, un hombre de 40 años oriundo de Pueblo Doyle , fue asistido en el lugar y trasladado luego al Hospital de San Pedro con lesiones leves, sin riesgo vital.

Durante la revisión del vehículo, los agentes policiales encontraron un arma de fuego junto con municiones , lo que generó la apertura inmediata de actuaciones judiciales. Las autoridades deberán determinar si el conductor tenía permiso legal de portación y en qué condiciones transportaba el arma.

Aunque el arma no habría sido utilizada en el hecho, la presencia de un arma cargada dentro del vehículo reconfigura el escenario legal del caso y añade elementos que van más allá del accidente de tránsito.

Hipótesis sobre el despiste: velocidad o desperfecto

Si bien aún no hay conclusiones oficiales, fuentes de la investigación señalaron que el despiste podría haberse originado por una velocidad inadecuada o algún desperfecto mecánico. El vehículo sufrió daños importantes en su parte delantera, aunque no impactó contra otros autos ni hubo lesionados adicionales.

La ruta permaneció parcialmente habilitada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. El automóvil fue luego removido y trasladado para su evaluación pericial.

Debate abierto: seguridad vial y armas en circulación

El episodio encendió la alarma en la comunidad local por la combinación de un accidente de tránsito con la presencia de un arma de fuego en el vehículo. Este tipo de hechos, aunque esporádicos, generan preocupación sobre los protocolos de control de armas, especialmente en zonas rurales o periurbanas donde el uso de armas está más naturalizado.

Además, la Ruta 191 es una de las vías clave de conexión entre localidades del partido de San Pedro, lo que renueva la discusión sobre las condiciones de seguridad vial, el estado de los caminos y la necesidad de controles más frecuentes en zonas de alta circulación.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito”, y quedó en manos de la Fiscalía de turno, que deberá determinar tanto la responsabilidad en el siniestro vial como la situación legal del arma encontrada.