Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

Este viernes, en la Ciudad de Buenos Aires, se lanza oficialmente la programación del festival de música country más emblemático de Argentina , que se celebrará en San Pedro del 26 al 28 de septiembre. El evento contará con transmisiones en vivo, shows acústicos, entrevistas y artistas de todo el país y el mundo.

El San Pedro Country Music Festival , el evento más longevo y representativo del género en Latinoamérica, tendrá este viernes su presentación oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita es a partir de las 19 horas en Il Ballo Original (Carranza 1756), con una propuesta artística que combina música en vivo, entrevistas y transmisión en streaming para todo el país.

Esta edición, la número 20 desde su creación en 2003, se anuncia como una celebración histórica. Durante el lanzamiento en CABA , se darán a conocer los detalles de la programación completa, los nombres de los artistas nacionales e internacionales que formarán parte del line-up y las actividades especiales que se suman a la propuesta cultural del festival.

Del 26 al 28 de septiembre , el Paseo Público Municipal de San Pedro será nuevamente el escenario de una experiencia musical única que articula identidad local, diversidad artística y fuerte impronta comunitaria. A lo largo de tres jornadas, se desarrollarán casi 70 presentaciones en vivo que incluyen bandas de distintos puntos del país —como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén— y de países como Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Estados Unidos .

El espíritu del encuentro sigue siendo el mismo desde su fundación: construir un espacio horizontal para los artistas, donde el talento, la trayectoria y la comunidad tengan igual valor. La entrada es libre y gratuita, y se esperan miles de personas que llegan cada año atraídas por la propuesta musical, el baile, el paisaje ribereño y la posibilidad de compartir una fiesta popular distinta.

El regreso del All Together: danza colectiva y participación

Uno de los momentos más esperados será el regreso del All Together #5, el multitudinario encuentro de escuelas de line dance de todo el país que tendrá lugar el domingo 28 por la tarde, sobre la Avenida Costanera. Este evento, que creció en cada edición, se ha convertido en un verdadero ícono del festival, por su capacidad de convocatoria y por reflejar el costado más inclusivo y participativo del evento.

Durante la presentación en CABA también habrá una delegación de bailarines que formarán parte de este evento colectivo, anticipando la energía y el color que caracterizan a esta manifestación artística.

Transmisión en vivo, shows acústicos e invitados especiales

La presentación de este viernes no solo será un acto protocolar. Habrá shows en formato semi-acústico de artistas que integran la grilla oficial, entrevistas exclusivas y momentos musicales que se podrán seguir en vivo a través de los canales de difusión del festival. La organización anticipó que habrá “sorpresas y regresos esperados”, que serán revelados durante la jornada.

20 años de historia, cultura y compromiso

Con esta vigésima edición, el San Pedro Country Music Festival no solo consolida su lugar en la escena cultural argentina, sino que reafirma un modelo de organización independiente, colaborativo y profundamente arraigado en el territorio. Lo que comenzó como una apuesta casi artesanal en 2003, hoy es una referencia regional del género country y una experiencia cultural que articula tradición, apertura, diversidad y encuentro.