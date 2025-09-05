viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    San Pedro Country Music Festival celebra 20 años y presenta su grilla este viernes en CABA, con shows acústicos, sorpresas y transmisión en vivo.

    5 de septiembre de 2025 - 11:10
    Presentan en CABA la 20 edición del San Pedro Country Music

    Presentan en CABA la 20 edición del San Pedro Country Music

    LAOPINION

    Este viernes, en la Ciudad de Buenos Aires, se lanza oficialmente la programación del festival de música country más emblemático de Argentina, que se celebrará en San Pedro del 26 al 28 de septiembre. El evento contará con transmisiones en vivo, shows acústicos, entrevistas y artistas de todo el país y el mundo.

    Lee además
    Este evento reúne a los profesionales más innovadores, académicos brillantes y visionarios de la arquitectura mundial. No se trata solo de mostrar las últimas tendencias del diseño, sino de plantear soluciones reales para los problemas más urgentes de nuestro tiempo. 

    La arquitectura de Santa Fe presente en la Bienal de San Pablo
    Con la participación de 23 equipos que cocinaron en vivo durante las tres jornadas de la feria, FEHGRA celebró una nueva edición del certamen que distingue la creatividad y el profesionalismo de los chefs argentinos.

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025

    Un lanzamiento en clave federal y con proyección internacional

    El San Pedro Country Music Festival, el evento más longevo y representativo del género en Latinoamérica, tendrá este viernes su presentación oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cita es a partir de las 19 horas en Il Ballo Original (Carranza 1756), con una propuesta artística que combina música en vivo, entrevistas y transmisión en streaming para todo el país.

    Esta edición, la número 20 desde su creación en 2003, se anuncia como una celebración histórica. Durante el lanzamiento en CABA, se darán a conocer los detalles de la programación completa, los nombres de los artistas nacionales e internacionales que formarán parte del line-up y las actividades especiales que se suman a la propuesta cultural del festival.

    El festival: tres días, más de 70 shows y espíritu comunitario

    Del 26 al 28 de septiembre, el Paseo Público Municipal de San Pedro será nuevamente el escenario de una experiencia musical única que articula identidad local, diversidad artística y fuerte impronta comunitaria. A lo largo de tres jornadas, se desarrollarán casi 70 presentaciones en vivo que incluyen bandas de distintos puntos del país —como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Neuquén— y de países como Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Estados Unidos.

    El espíritu del encuentro sigue siendo el mismo desde su fundación: construir un espacio horizontal para los artistas, donde el talento, la trayectoria y la comunidad tengan igual valor. La entrada es libre y gratuita, y se esperan miles de personas que llegan cada año atraídas por la propuesta musical, el baile, el paisaje ribereño y la posibilidad de compartir una fiesta popular distinta.

    El regreso del All Together: danza colectiva y participación

    Uno de los momentos más esperados será el regreso del All Together #5, el multitudinario encuentro de escuelas de line dance de todo el país que tendrá lugar el domingo 28 por la tarde, sobre la Avenida Costanera. Este evento, que creció en cada edición, se ha convertido en un verdadero ícono del festival, por su capacidad de convocatoria y por reflejar el costado más inclusivo y participativo del evento.

    Durante la presentación en CABA también habrá una delegación de bailarines que formarán parte de este evento colectivo, anticipando la energía y el color que caracterizan a esta manifestación artística.

    Transmisión en vivo, shows acústicos e invitados especiales

    La presentación de este viernes no solo será un acto protocolar. Habrá shows en formato semi-acústico de artistas que integran la grilla oficial, entrevistas exclusivas y momentos musicales que se podrán seguir en vivo a través de los canales de difusión del festival. La organización anticipó que habrá “sorpresas y regresos esperados”, que serán revelados durante la jornada.

    20 años de historia, cultura y compromiso

    Con esta vigésima edición, el San Pedro Country Music Festival no solo consolida su lugar en la escena cultural argentina, sino que reafirma un modelo de organización independiente, colaborativo y profundamente arraigado en el territorio. Lo que comenzó como una apuesta casi artesanal en 2003, hoy es una referencia regional del género country y una experiencia cultural que articula tradición, apertura, diversidad y encuentro.

    Temas
    Seguí leyendo

    La arquitectura de Santa Fe presente en la Bienal de San Pablo

    El Gran Torneo Federal de Chefs coronó a sus ganadores en Hotelga 2025

    Pintó Bodegón: una semana para celebrar los clásicos porteños

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Destacada participación del Estudio de Danzas New Life en el Torneo FED en Buenos Aires

    Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

    La Libertad Avanza cerró su campaña en San Nicolás con la presencia de Ritondo y Santilli

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    Padre e hijo detenidos tras ingresar sin permiso a una vivienda deshabitada en Baradero

    En el Puerto San Nicolás se invertirá US$7 millones para modernizar su infraestructura y duplicar su capacidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Inversión de 7 millones de dolares en el Puerto San Nicolás para remodelación.

    En el Puerto San Nicolás se invertirá US$7 millones para modernizar su infraestructura y duplicar su capacidad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza San Nicolás

    La Libertad Avanza cerró su campaña en San Nicolás con la presencia de Ritondo y Santilli
    Del 1º de octubre al 2 de noviembre, llega una nueva edición de Casa FOA. Este año la exposición de arquitectura, diseño interiro, paisajismo y arte celebra su 40º aniversario en el distrito Madero Harbour.

    Casa FOA: la exposición de arquitectura y diseño cumple 40 años con una nueva edición

    Presentan en CABA la 20 edición del San Pedro Country Music

    Presentan en CABA la 20ª edición del San Pedro Country Music Festival

    Detección anual de fugas de Gas Natural en Baradero y San Pedro

    Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos marca el cierre emocional y aterrador del universo creado por James Wan, basado en casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren.  video
    Entretenimiento

    El Conjuro 4: Ultimos Ritos llega a Pergamino con el caso más oscuro de los Warren