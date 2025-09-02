martes 02 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Reaparecieron las notificaciones para revalidar pensiones por discapacidad. Vuelven los Consultorios Beaumont y crecen las dudas sobre médicos y contratos.

    2 de septiembre de 2025 - 14:21
    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    LAOPINION

    Vuelven las notificaciones en plena campaña: En medio del escándalo nacional por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, los beneficiarios de pensiones por discapacidad en San Pedro y Baradero enfrentan una nueva ola de incertidumbre. Esta semana se enviaron cartas documento que citan a pacientes a presentarse el sábado 6 de septiembre en los Consultorios Beaumont, justo un día antes de las elecciones provinciales en Buenos Aires.

    Lee además
    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro
    Baradero Violento

    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro
    San Pedro: Hockey sub 16: cinco sampedrinas llevaron AHO al podio Argentino de Selecciones

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    El clima de preocupación se agudiza: el operativo de revisión de certificados vuelve a instalarse en la región, con poca información oficial y bajo un esquema que ya había generado polémica en mayo pasado, cuando el programa Sin Galera expuso las condiciones irregulares en las que operaban los médicos contratados.

    El caso de los Consultorios Beaumont

    En aquella primera etapa de 2024, los Consultorios Beaumont —ubicados en San Pedro— fueron alquilados por una empresa privada que actuó como intermediaria en el proceso de revalidación. Leandro Navarro, único vocero visible en ese momento, reconoció ante la prensa las dificultades logísticas, la falta de información sobre la empresa contratista y los problemas de coordinación.

    Los beneficiarios que asistieron debieron presentar historia clínica, estudios actualizados y certificados médicos, en un trámite que muchas veces se volvió inaccesible, especialmente para pacientes con enfermedades psiquiátricas. La situación se agravó porque las obras sociales tardan meses en otorgar turnos o emitir la documentación solicitada.

    Más de 110.000 bajas en todo el país

    Hasta el momento, la ANDIS reconoció más de 110.000 bajas de pensiones por discapacidad en todo el país. En mayo, se habían enviado cientos de miles de cartas documento, con plazos estrictos y sin contemplar las dificultades de acceso a la documentación médica.

    En San Pedro y Baradero, muchos nunca recibieron las notificaciones a tiempo o no pudieron cumplir los requisitos formales. La falta de asesoramiento y transparencia generó malestar, que ahora resurge con esta nueva tanda de notificaciones, justo cuando el tema vuelve a estar en el centro del debate público por el escándalo nacional.

    El escándalo nacional y las dudas locales

    Los audios de Spagnuolo, en los que se mencionan posibles retornos económicos y acuerdos irregulares vinculados al sistema de discapacidad, golpearon de lleno al Gobierno nacional y en especial a Karina Milei, señalada como jefa política del esquema de contrataciones en la ANDIS. La aparición del nombre de Eduardo “Lule” Menem en las grabaciones alimentó la hipótesis de una trama nacional de corrupción estructural.

    En ese marco, San Pedro volvió a ser noticia el sábado 30 de agosto, cuando en una nueva emisión de Sin Galera se exhibieron videos del movimiento en los Consultorios Beaumont y se analizaron los contratos detrás del operativo de revalidación. La periodista Lilí Berardi afirmó: “Es una corrupción sistémica que tiene la Argentina y, en particular, con el negocio de la salud”.

    ¿Quiénes son los médicos y la empresa operadora?

    Una de las mayores incógnitas sigue siendo la identidad real de la empresa operadora que intermedia entre la ANDIS y los médicos que realizan las auditorías. Tampoco está claro si los profesionales contratados son empleados de PAMI o actúan por cuenta propia, lo que podría tener implicancias penales y administrativas.

    En la práctica, los médicos firman dictámenes sobre pacientes que muchas veces no conocen, en procesos exprés, con formularios estandarizados y criterios difusos. Si se confirman las sospechas, podría abrirse una megacausa nacionalcon derivaciones concretas en San Pedro y la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    San Pedro: El Jardín de Infantes N° 908 celebró 50 años formando generaciones de sampedrinos

    San Pedro: antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y sólo trató proyectos de Martín Rivas

    Hockey: cinco jugadoras sampedrinas lideran el debut del Argentino Sub 16 en San Rafael

    San Pedro: avanza la repavimentación del acceso a Santa Lucía tras más de dos años de espera

    Provincia destina más de $5 millones a San Pedro para los Juegos Bonaerenses 2025

    San Pedro: "Estoy muerta en vida", el desesperante relato de la madre de un adolescente con adicciones

    San Pedro se prepara para la 11ª edición del Encuentro Fanáticos del Jeep IKA: fechas y actividades

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tomás Casquero está participando en el XIV Panamericano Escolar de Ajedrez.

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Por Fernando Bongiovanni
    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta HIACE a Brasil

    De Zárate al mercado latinoamericano: Toyota Argentina exporta la Hiace a Brasil

    La medida  de Arba forma parte del paquete de iniciativas orientadas a simplificar trámites.

    ARBA amplió hasta 3,5 millones de pesos el monto para tramitar la demanda exprés online

    Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos en San Pedro

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Muchos peregrinos llegan al Santuario de San Nicolás con intenciones concretas para pedir, agradecer o simplemente dar testimonio de su fe.

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?