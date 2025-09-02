San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

Vuelven las notificaciones en plena campaña: En medio del escándalo nacional por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), Diego Spagnuolo , los beneficiarios de pensiones por discapacidad en San Pedro y Baradero enfrentan una nueva ola de incertidumbre. Esta semana se enviaron cartas documento que citan a pacientes a presentarse el sábado 6 de septiembre en los Consultorios Beaumont , justo un día antes de las elecciones provinciales en Buenos Aires.

El clima de preocupación se agudiza: el operativo de revisión de certificados vuelve a instalarse en la región, con poca información oficial y bajo un esquema que ya había generado polémica en mayo pasado, cuando el programa Sin Galera expuso las condiciones irregulares en las que operaban los médicos contratados.

En aquella primera etapa de 2024, los Consultorios Beaumont —ubicados en San Pedro— fueron alquilados por una empresa privada que actuó como intermediaria en el proceso de revalidación. Leandro Navarro , único vocero visible en ese momento, reconoció ante la prensa las dificultades logísticas, la falta de información sobre la empresa contratista y los problemas de coordinación.

Los beneficiarios que asistieron debieron presentar historia clínica, estudios actualizados y certificados médicos , en un trámite que muchas veces se volvió inaccesible, especialmente para pacientes con enfermedades psiquiátricas . La situación se agravó porque las obras sociales tardan meses en otorgar turnos o emitir la documentación solicitada.

Más de 110.000 bajas en todo el país

Hasta el momento, la ANDIS reconoció más de 110.000 bajas de pensiones por discapacidad en todo el país. En mayo, se habían enviado cientos de miles de cartas documento, con plazos estrictos y sin contemplar las dificultades de acceso a la documentación médica.

En San Pedro y Baradero, muchos nunca recibieron las notificaciones a tiempo o no pudieron cumplir los requisitos formales. La falta de asesoramiento y transparencia generó malestar, que ahora resurge con esta nueva tanda de notificaciones, justo cuando el tema vuelve a estar en el centro del debate público por el escándalo nacional.

El escándalo nacional y las dudas locales

Los audios de Spagnuolo, en los que se mencionan posibles retornos económicos y acuerdos irregulares vinculados al sistema de discapacidad, golpearon de lleno al Gobierno nacional y en especial a Karina Milei, señalada como jefa política del esquema de contrataciones en la ANDIS. La aparición del nombre de Eduardo “Lule” Menem en las grabaciones alimentó la hipótesis de una trama nacional de corrupción estructural.

En ese marco, San Pedro volvió a ser noticia el sábado 30 de agosto, cuando en una nueva emisión de Sin Galera se exhibieron videos del movimiento en los Consultorios Beaumont y se analizaron los contratos detrás del operativo de revalidación. La periodista Lilí Berardi afirmó: “Es una corrupción sistémica que tiene la Argentina y, en particular, con el negocio de la salud”.

¿Quiénes son los médicos y la empresa operadora?

Una de las mayores incógnitas sigue siendo la identidad real de la empresa operadora que intermedia entre la ANDIS y los médicos que realizan las auditorías. Tampoco está claro si los profesionales contratados son empleados de PAMI o actúan por cuenta propia, lo que podría tener implicancias penales y administrativas.

En la práctica, los médicos firman dictámenes sobre pacientes que muchas veces no conocen, en procesos exprés, con formularios estandarizados y criterios difusos. Si se confirman las sospechas, podría abrirse una megacausa nacionalcon derivaciones concretas en San Pedro y la región.