Allanamiento en San Pedro: detienen a una joven y recuperan una moto robada

Durante un allanamiento en el barrio Bajo Puerto, la policía aprehendió a una joven de 20 años y secuestró una motocicleta con pedido de captura por robo, en el marco de una investigación por disparos de arma de fuego.

Intervención del GTO en una causa por disparos: En el marco de una investigación por un episodio de daño y disparos de arma de fuego, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría de San Pedro realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Bajo Puerto. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, y si bien no se halló el arma buscada ni se logró la detención del principal sospechoso, el procedimiento arrojó resultados importantes.

Una aprehensión y una motocicleta con pedido de secuestro Durante el operativo, los efectivos policiales aprehendieron a una joven de 20 años que se encontraba en el domicilio y procedieron al secuestro de una motocicleta Honda Falcon. Posteriores averiguaciones confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto ocurrido en diciembre de 2023 en la localidad bonaerense de Ituzaingó, con intervención de la Unidad Fiscal N° 1 de Morón.

La motocicleta había sido denunciada como robada y figuraba en la base de datos policial como vehículo sustraído, por lo que fue incautada de inmediato.

Encubrimiento y actuación judicial La causa quedó ahora en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de San Pedro, que dispuso que la joven sea notificada por el delito de encubrimiento y permanezca a disposición de la Justicia. Se espera que en los próximos días se avance en la localización del sospechoso principal y del arma de fuego utilizada en el hecho que originó la investigación. Información clave del caso Lugar: Barrio Bajo Puerto, San Pedro

‍ Actuó: Grupo Táctico Operativo (GTO), Comisaría San Pedro

‍ Orden: Juzgado de Garantías de San Nicolás

Vehículo secuestrado: Honda Falcon, robada en diciembre 2023 en Ituzaingó

‍ Detenida: joven de 20 años, imputada por encubrimiento

Causa: a cargo de la UFI N° 7 de San Pedro

