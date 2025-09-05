viernes 05 de septiembre de 2025
    • Padre e hijo detenidos tras ingresar sin permiso a una vivienda deshabitada en Baradero

    Detuvieron a un padre y su hijo tras ingresar sin permiso a una vivienda deshabitada en Baradero. Los vecinos dieron el aviso y aportaron fotos.

    5 de septiembre de 2025 - 09:52
    Padre e hijo detenidos tras ingresar a una propiedad deshabitada en Baradero

    Padre e hijo detenidos tras ingresar a una propiedad deshabitada en Baradero

    LAOPINION

    La intervención policial se produjo tras el aviso de vecinos que observaron movimientos sospechosos en una casa que llevaba meses sin habitar. Ambos sujetos son conocidos en la zona y ya habrían estado implicados en otros hechos similares.

    En la mañana del jueves, un operativo de la Policía de Baradero culminó con la detención de un hombre y su hijo que fueron sorprendidos mientras ingresaban sin autorización a una vivienda deshabitada, ubicada sobre la calle Anastasi al 600, en uno de los barrios residenciales de la ciudad.

    Fuentes Policiales

    Según detallaron fuentes policiales y testimonios recogidos en el lugar, todo comenzó cuando vecinos alertaron la presencia de personas ajenas a la propiedad, que permanece sin habitar desde hace varios meses. Uno de ellos, al notar la maniobra sospechosa, logró fotografiar al adulto mientras trepaba el alambrado perimetral. El registro visual sirvió luego como prueba directa ante las autoridades.

    “Lo vimos trepar la reja y entrar. Le sacamos fotos y avisamos a la Policía enseguida porque ya se sabía que esa casa estaba vacía. No queríamos que se llevaran nada”, expresó una vecina que prefirió no revelar su identidad.

    Un operativo eficaz y sin resistencia

    Tras recibir el llamado, un móvil policial acudió con rapidez al domicilio y logró aprehender a los dos individuos cuando intentaban abandonar la propiedad. La intervención se desarrolló sin resistencia y en cuestión de minutos, ambos fueron trasladados a la comisaría local, donde se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.

    Según trascendió, no se registraron daños visibles ni faltantes materiales, aunque se evaluará si hubo intento de robo o violación de domicilio. Por el momento, se investiga la motivación del ingreso, aunque los antecedentes de los implicados generan preocupación entre los vecinos.

    Reincidencia y antecedentes

    Varios residentes del barrio consultados por La Opinión Baradero señalaron que tanto el padre como su hijo son reconocidos por vender frutas de estación puerta a puerta, actividad con la que se los suele ver recorriendo la zona. Sin embargo, también fueron asociados a otros episodios de inseguridad.

    “Son los mismos que venden naranjas y limones, pero hace unos meses uno de ellos fue detenido por robar unas bebidas en un supermercado. No es la primera vez que están metidos en algo raro”, comentó otra vecina.

    Este nuevo hecho pone en evidencia la alerta constante en la que viven los barrios periféricos, donde muchas casas quedan deshabitadas durante largos períodos y se transforman en blancos frecuentes de intrusiones o vandalismo.

    Las actuaciones judiciales están a cargo de la Fiscalía en turno, que deberá definir la situación procesal de los detenidos en las próximas horas.

