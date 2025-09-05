Sebastián Cianci vuelve a la selección en la Vuelta a La Paz

Sebastián Cianci fue convocado para integrar la selección argentina de ciclismo de ruta, que este fin de semana disputará la 10ª edición de la Vuelta a La Paz , en Recreo, Catamarca. La competencia se desarrollará entre este sábado y domingo, con un formato de tres etapas que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de los equipos.

El pergaminense “Seba” Cianci, de extensa trayectoria y con una década representando al país en distintas competencias, formará parte del seleccionado nacional junto a Maximiliano Navarrete (Cutral Có), Ramiro Videla (reciente participante en la Copa del Mundo de pista en San Juan), Matías Balmaceda (San Juan), y los catamarqueños Valentín Castro y Sebastián Coronel. El equipo estará bajo la dirección técnica de Omar Contreras, acompañado por Javier Páez.

La Vuelta a La Paz es una de las carreras más tradicionales del calendario nacional, y esta décima edición propone un formato de alta exigencia: el sábado por la mañana se disputará una contrarreloj por equipos de 10 kilómetros. Por la tarde, una etapa en línea de 140 kilómetros y el domingo a las 10:00, la prueba concluirá con una etapa de 160 kilómetros.

No será una carrera más para Cianci, que ya tiene historia en esta competencia: fue ganador de la sexta edición en 2022, cuando aún se disputaba con formato de un solo día.

“Ser capitán es un orgullo”

Con la responsabilidad de ser uno de los más experimentados del grupo, Sebastián habló con LA OPINION sobre este nuevo llamado al seleccionado nacional: “Es importante volver a estar en la selección. Esta vez entré con una camada nueva. Ya en febrero fui capitán en el Giro del Sol y creo que esta vez también me toca ser parte de una renovación que se está dando. No quedamos muchos grandes; la mayoría son Sub 23 y Juniors”.

A pesar de admitir que aún no está en su pico de forma, confía en su preparación y en el conocimiento que tiene de la carrera: “Tengo buenas sensaciones, y aunque me falta forma, estoy 6 o 7 puntos. Como siempre, voy a dar lo mejor”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para el Club Ciclistas Unidos de Pergamino, que le permitió estar presente en esta cita: “Me dio permiso para estar en Recreo, me ayudó con los gastos y están todos muy contentos con que esta convocatoria. También ayuda a que el resto de los chicos del equipo tenga una posibilidad abierta, y que sepan que se puede llegar a la selección, sobre todo los más jóvenes”.

Por último, Cianci se refirió a lo que significa para él seguir siendo parte del equipo nacional luego de tantos años: “Para mí sigue siendo emocionante estar en la selección. Son 11 años desde la primera convocatoria. Me pone contento que se valore mi experiencia dentro del ámbito. Hoy me toca ser el capitán y lo quiero aprovechar a pleno”.

Mientras tanto, en Venado Tuerto...

Mientras Sebastián Cianci compite en Catamarca, el resto del equipo del Club Ciclistas Unidos de Pergamino estará presente este domingo en el Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto, manteniendo activa la participación del ciclismo local.