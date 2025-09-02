Noah fue operado con éxito en el Garrahan: su familia pide mantener la cadena de oración

Noah, el niño de San Pedro, fue operado con éxito en el Hospital Garrahan: su familia pide continuar con la cadena de oración

Intervención positiva en el tórax y el brazo: Noah, el niño sampedrino de siete años que fue víctima de una explosión de aerosol mientras jugaba en un zanjón del barrio de General Pueyrredón al 1800, fue operado con éxito este lunes en el Hospital Garrahan , uno de los centros pediátricos de mayor complejidad del país.

Según allegados a la familia, la intervención quirúrgica se realizó alrededor de las 15:00 y duró varias horas. El equipo médico trabajó sobre las zonas más comprometidas: el tórax y uno de los brazos. Se retiró tejido dañado y se trató parte de la musculatura afectada por las quemaduras .

A pesar de que la operación fue exitosa, los médicos advirtieron que el cuadro sigue siendo delicado. Noah permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación.

Yamila, amiga cercana a la familia, explicó que el niño aún tiene un largo camino de recuperación por delante. “Si sigue evolucionando bien, los médicos comenzarán a alimentarlo por sonda con leche”, señaló. También agradeció profundamente las muestras de apoyo y pidió a toda la comunidad que siga acompañando a Noah con una cadena de oración.

El accidente ocurrió días atrás, cuando un aerosol estalló cerca del niño, provocando quemaduras severas en su cuerpo. Además del compromiso en la piel, las vías respiratorias también resultaron afectadas, lo que agravó su estado inicial.

Un proceso largo que necesita el acompañamiento de todos

Desde entonces, Noah fue trasladado de urgencia al Hospital Garrahan, donde fue estabilizado y preparado para la intervención de este lunes. La familia vive momentos de gran angustia, pero también de esperanza, luego del resultado favorable de la cirugía.

El caso conmovió a toda la comunidad de San Pedro y generó múltiples muestras de solidaridad en redes sociales, escuelas y clubes deportivos. La cadena de oración continúa activa mientras se espera que el pequeño siga evolucionando positivamente.