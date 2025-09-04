San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a campeonato internacional en Uruguay

Una noche a puro combate en Defensores Unidos: El Team Bushido prepara una noche especial de deportes de contacto con fines solidarios: el próximo viernes 13 de septiembre, la sede de Defensores Unidos será el escenario de una velada con combates profesionales y semiprofesionales, donde el objetivo central será reunir fondos para que ocho deportistas de San Pedro y la regiónpuedan viajar a Uruguay para competir internacionalmente.
Ocho representantes y un sueño en Montevideo
Los atletas que representarán a la ciudad en el “Evolution Championship” son:
Damián Muñoz, Mirko Ortega, Jonatan Aran, Alejandro Ortega, Ezequiel Ojeda, Elías Franco, Gastón Guerrero y Alan Yeri. El evento se disputará el próximo 11 de octubre en el Club Colón de Montevideo, con participación de competidores de distintos puntos de América Latina.
La velada en San Pedro incluirá peleas por títulos sudamericanos, y contará con la presencia de exponentes locales y regionales, lo que garantiza un espectáculo de gran nivel para los fanáticos del kickboxing y otras disciplinas de combate.
Entradas y puntos de venta
Las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $5.000 y pueden adquirirse en el local de indumentaria ubicado en Mitre 767, en el centro de San Pedro. Desde la organización destacaron que todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos de viaje, alojamiento y participación de los deportistas.
Un evento para apoyar al deporte local
La participación en torneos internacionales representa un gran desafío logístico y económico para los equipos del interior. Por eso, desde el Team Bushido invitan a toda la comunidad a acompañar con su presencia y colaboración. “Es una oportunidad de disfrutar un gran espectáculo y a la vez ayudar a que nuestros chicos puedan cumplir el sueño de competir afuera”, señalaron desde la organización.