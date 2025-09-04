San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a campeonato internacional en Uruguay

Una noche a puro combate en Defensores Unidos: El Team Bushido prepara una noche especial de deportes de contacto con fines solidarios: el próximo viernes 13 de septiembre , la sede de Defensores Unidos será el escenario de una velada con combates profesionales y semiprofesionales , donde el objetivo central será reunir fondos para que ocho deportistas de San Pedro y la región puedan viajar a Uruguay para competir internacionalmente.

Damián Muñoz, Mirko Ortega, Jonatan Aran, Alejandro Ortega, Ezequiel Ojeda, Elías Franco, Gastón Guerrero y Alan Yeri . El evento se disputará el próximo 11 de octubre en el Club Colón de Montevideo , con participación de competidores de distintos puntos de América Latina.

La velada en San Pedro incluirá peleas por títulos sudamericanos , y contará con la presencia de exponentes locales y regionales, lo que garantiza un espectáculo de gran nivel para los fanáticos del kickboxing y otras disciplinas de combate.

Entradas y puntos de venta

Las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $5.000 y pueden adquirirse en el local de indumentaria ubicado en Mitre 767, en el centro de San Pedro. Desde la organización destacaron que todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos de viaje, alojamiento y participación de los deportistas.

Un evento para apoyar al deporte local

La participación en torneos internacionales representa un gran desafío logístico y económico para los equipos del interior. Por eso, desde el Team Bushido invitan a toda la comunidad a acompañar con su presencia y colaboración. “Es una oportunidad de disfrutar un gran espectáculo y a la vez ayudar a que nuestros chicos puedan cumplir el sueño de competir afuera”, señalaron desde la organización.