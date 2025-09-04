jueves 04 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a campeonato internacional en Uruguay

    El 13 de septiembre habrá una velada de deportes de contacto en Defensores Unidos. Buscan fondos para competir en el Evolution Championship en Montevideo.

    4 de septiembre de 2025 - 09:55
    San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a un campeonato internacional de Uruguay.

    San Pedro: Team Bushido organiza velada para recaudar fondos y viajar a un campeonato internacional de Uruguay.

    LAOPINION

    Una noche a puro combate en Defensores Unidos: El Team Bushido prepara una noche especial de deportes de contacto con fines solidarios: el próximo viernes 13 de septiembre, la sede de Defensores Unidos será el escenario de una velada con combates profesionales y semiprofesionales, donde el objetivo central será reunir fondos para que ocho deportistas de San Pedro y la regiónpuedan viajar a Uruguay para competir internacionalmente.

    Lee además
    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido
    Baradero complicado

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido
    Allanamiento en San Pedro: detienen a una joven y recuperan una moto robada

    Allanamiento en San Pedro: detienen a una joven y recuperan una moto robada

    Ocho representantes y un sueño en Montevideo

    Los atletas que representarán a la ciudad en el “Evolution Championship” son:

    Damián Muñoz, Mirko Ortega, Jonatan Aran, Alejandro Ortega, Ezequiel Ojeda, Elías Franco, Gastón Guerrero y Alan Yeri. El evento se disputará el próximo 11 de octubre en el Club Colón de Montevideo, con participación de competidores de distintos puntos de América Latina.

    La velada en San Pedro incluirá peleas por títulos sudamericanos, y contará con la presencia de exponentes locales y regionales, lo que garantiza un espectáculo de gran nivel para los fanáticos del kickboxing y otras disciplinas de combate.

    Entradas y puntos de venta

    Las entradas anticipadas ya están a la venta a un valor de $5.000 y pueden adquirirse en el local de indumentaria ubicado en Mitre 767, en el centro de San Pedro. Desde la organización destacaron que todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos de viaje, alojamiento y participación de los deportistas.

    Un evento para apoyar al deporte local

    La participación en torneos internacionales representa un gran desafío logístico y económico para los equipos del interior. Por eso, desde el Team Bushido invitan a toda la comunidad a acompañar con su presencia y colaboración. “Es una oportunidad de disfrutar un gran espectáculo y a la vez ayudar a que nuestros chicos puedan cumplir el sueño de competir afuera”, señalaron desde la organización.

    Temas
    Seguí leyendo

    Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

    Allanamiento en San Pedro: detienen a una joven y recuperan una moto robada

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Noah fue operado con éxito en el Garrahan: su familia pide mantener la cadena de oración

    San Pedro: Pensiones por discapacidad: volvieron las cartas documento y crece la incertidumbre por contratos

    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Fútbol de San Pedro: está todo listo para la séptima fecha del Torneo Clausura "Marcos Barlatay"

    San Pedro: El Jardín de Infantes N° 908 celebró 50 años formando generaciones de sampedrinos

    San Pedro: antes de las elecciones, el Concejo tuvo una sesión mínima y sólo trató proyectos de Martín Rivas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los tercios de la segunda sección electoral: Nanni (PJ) Blanco (LLA) Passaglia (Hechos)

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El gran diseñador Giorgio Armani. genio de la moda y tendencias

    Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, a los 91 años en Milán
    Dos detenidos por robo de caños de una cancha en San Nicolás.

    Aprehendieron a dos hombres en San Nicolás por robar caños de hierro de una cancha en zona sur

    Emergencia agropecuaria: el gobierno nacional reglamentó su preocupación por las inundaciones

    Emergencia agropecuaria: el gobierno nacional "reglamentó" su preocupación por las inundaciones

    Detuvieron a un joven con perímetro de acercamiento a su hermana en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehendido un joven por violar una restricción perimetral y resistirse a la policía

    El senado de la Nación Argentina en una jornada clave.

    Jornada clave en el Senado: la oposición desafía vetos y decretos de Milei