lunes 01 de septiembre de 2025
    • Baradero Violento

    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro

    Asaltaron a una mujer y su hija en Baradero. Robaron un auto a punta de pistola y fueron capturados en San Pedro tras persecución y disparos.

    1 de septiembre de 2025 - 12:30
    Impactante asalto en Baradero: recuperan vehículo robado y detienen a los delincuentes en San Pedro

    Foto ilustrativa

    Violento asalto en Baradero con fuga hacia San Pedro: Una mujer y su hija vivieron un momento de terror en la madrugada del domingo, cuando fueron abordadas por cuatro delincuentes armados al llegar a su vivienda en Baradero. Los ladrones las interceptaron en la puerta de su casa y, a los empujones, le robaron su Peugeot 208 gris.

    Según relató el esposo de la víctima, Adrián Oreglia, en FM Tiempo, “la apuntan a mi mujer, la bajan del auto a los tirones y de ahí salen a fondo. Tres estaban armados mal, mi hija salió corriendo porque el garaje estaba abierto”. El violento episodio dejó a la familia en estado de shock.

    Los delincuentes escaparon rápidamente: dos en el vehículo robado y otros dos en un segundo auto de apoyo. Inmediatamente se activó el operativo de búsqueda.

    Persecución y captura en San Pedro

    Pocos minutos después del aviso al 911, personal policial de San Pedro detectó el vehículo sustraído ingresando por el acceso a Villa Jardín. Iniciaron una persecución controlada, que finalizó en el callejón Pascual, donde los ladrones abandonaron el auto y huyeron a pie, disparando contra los efectivos, aunque sin provocar heridos.

    La Policía logró recuperar el auto y secuestrar un arma de fuego que quedó en su interior. La rápida acción permitió aprehender a los autores del robo, cuya identidad aún no fue revelada oficialmente.

    La investigación continúa, y se espera que en las próximas horas los detenidos sean puestos a disposición de la Justicia.

