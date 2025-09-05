viernes 05 de septiembre de 2025
    Pergamino: el invierno no se rinde y las heladas sorprenden a días del inicio de la primavera

    A poco de la primavera, el frío volvió con fuerza y se registraron heladas en la ciudad. El domingo electoral llegará con temperaturas más templadas.

    5 de septiembre de 2025 - 13:56
    En las primeras horas de este viernes se alcanzó una mínima de 0 grados y se registraron heladas.

    En las primeras horas de este viernes se alcanzó una mínima de 0 grados y se registraron heladas.

    LA OPINION

    El ingreso de un frente de aire frío ya impacta en el norte del país y el descenso de las marcas térmicas se siente con fuerza en Pergamino y la zona. A menos de dos semanas del inicio de la primavera, la mañana de este viernes sorprendió con una nueva helada.

    En los operativos secuestraron vehículos presuntamente adquiridos con la plata de la venta de drogas.

    Megaoperativo antidrogas en Pergamino: 16 allanamientos, cuatro detenidos y un prófugo que escapó a los tiros
    El despliegue de los móviles de la Policía Federal antes de los mega operativos.

    Megaoperativo de drogas en Pergamino: desarticulan un clan narco familiar con dominio en tres barrios

    Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las primeras horas se alcanzó una mínima de 0 grados y la sensación térmica llegó a valores negativos.

    Cómo seguirá el clima en los próximos días

    El SMN anticipa que esta tendencia continuará hasta el sábado, con heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 14 grados.

    Este nuevo coletazo del invierno contrasta con el cierre del mes de agosto, que había dejado jornadas soleadas con máximas por encima de los 20 grados en gran parte del país.

    Clima para el domingo electoral en la Provincia

    De cara al domingo electoral, el pronóstico anuncia condiciones estables en toda la provincia de Buenos Aires. La jornada se presentará con cielos mayormente despejados, sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso gracias al avance del viento norte.

    Se espera una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde. En Pergamino, la máxima rondará entre los 16 y 17 grados, ofreciendo un clima agradable para concurrir a las urnas.

    Este viernes llega a Pergamino la reconocida cantautora Hilda Lizarazu con su show acústico.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Por Néstor Suárez

