Pergamino: el invierno no se rinde y las heladas sorprenden a días del inicio de la primavera

En las primeras horas de este viernes se alcanzó una mínima de 0 grados y se registraron heladas.

El ingreso de un frente de aire frío ya impacta en el norte del país y el descenso de las marcas térmicas se siente con fuerza en Pergamino y la zona. A menos de dos semanas del inicio de la primavera , la mañana de este viernes sorprendió con una nueva helada.

Según los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las primeras horas se alcanzó una mínima de 0 grados y la sensación térmica llegó a valores negativos.

El SMN anticipa que esta tendencia continuará hasta el sábado, con heladas generalizadas en gran parte del territorio bonaerense. Las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 14 grados.

Este nuevo coletazo del invierno contrasta con el cierre del mes de agosto, que había dejado jornadas soleadas con máximas por encima de los 20 grados en gran parte del país.

Clima para el domingo electoral en la Provincia

De cara al domingo electoral, el pronóstico anuncia condiciones estables en toda la provincia de Buenos Aires. La jornada se presentará con cielos mayormente despejados, sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso gracias al avance del viento norte.

Se espera una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde. En Pergamino, la máxima rondará entre los 16 y 17 grados, ofreciendo un clima agradable para concurrir a las urnas.