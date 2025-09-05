Litoral Gas inspecciona fugas de gas natural en Baradero y San Pedro durante septiembre

La distribuidora realiza tareas preventivas en la red de media presión para garantizar la seguridad de los usuarios y mantener la calidad del suministro. El operativo está previsto durante todo el mes y no requiere ingreso a los domicilios.

Durante todo el mes de septiembre, Litoralgas llevará a cabo una serie de inspecciones preventivas en las redes de distribución de gas natural de Baradero y San Pedro , como parte del cronograma anual de seguridad establecido por la empresa.

Las tareas, que se realizarán sobre las veredas y frentes de las viviendas , tienen como objetivo la detección sistemática de fugas en la red de media presión , tanto en las instalaciones que pertenecen a la distribuidora —como las cañerías principales y las conexiones externas a cada domicilio— como en los gabinetes de ingreso , que son responsabilidad del cliente.

Litoralgas aclaró que el personal no ingresará a los domicilios en ningún momento durante el procedimiento, pero podría ser necesario interrumpir temporalmente el suministro en algunos casos puntuales por razones de seguridad. En tales situaciones, la reconexión solo podrá efectuarse una vez que un gasista matriculado haya verificado y solucionado cualquier inconveniente en la instalación interna del usuario.

La empresa también informó que las fechas del relevamiento podrían modificarse si las condiciones climáticas impiden el desarrollo de los trabajos.

Estas inspecciones responden al cumplimiento de la sección 723 de la Norma NAG 100 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que exige la revisión anual de toda la red operada por las distribuidoras. En el caso de Litoralgas, esto incluye más de 13.000 kilómetros de redes y gasoductos.

Recomendaciones a los usuarios

Desde la empresa recordaron a la población la importancia de realizar controles periódicos de las instalaciones domiciliarias a través de gasistas matriculados, como medida fundamental para prevenir accidentes.

Además, se puso a disposición el sitio web oficial para ampliar información sobre el procedimiento y conocer recomendaciones de seguridad:

https://www.litoralgas.com.ar/site/seguridad/prevención-de-daños/búsqueda-sistemática

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la empresa distribuidora de gas natural por redes en la provincia de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Presta servicios en más de 130 localidades y abastece a más de 765.000 clientes, incluyendo hogares, instituciones, comercios e industrias. Su infraestructura incluye más de 13.000 kilómetros de cañerías, y su política de seguridad y mantenimiento contempla operativos como el actual, enfocados en garantizar la continuidad del servicio sin comprometer la integridad de los usuarios.