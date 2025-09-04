Robo agravado a la familia Oreglia en Baradero: cuatro allanamientos y un detenido

Robo violento y reacción inmediata: Este miércoles por la tarde, la Policía de Baradero , bajo la supervisión de la comisaria Valeria Sosa , llevó a cabo cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa por robo agravado . La investigación se inició tras un grave hecho de inseguridad que afectó a la familia Oreglia , víctima de un asalto a mano armada días atrás.

Aprehendieron a un sujeto cuando intentaba robar una bicicleta en avenida Ugarte

Inseguridad en Zarateegu Intento de robo en Zárate: delincuentes hicieron un boquete en el Banco Patagonia

La operación fue coordinada junto a la SubDDI de San Pedro , liderada por Luciano Capobianco , y fue ordenada por el Fiscal Vicente Gómez , quien solicitó las medidas al Juzgado de Garantías correspondiente.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de Baradero y dos de San Pedro . En uno de los allanamientos, la Policía detuvo a un sujeto en posesión de un arma de fuego , por lo que fue imputado por tenencia ilegal de arma de uso civil .

También se secuestraron teléfonos celulares , que serán enviados a peritaje para avanzar en la causa y establecer el rol del detenido en la banda investigada .

El asalto y la persecución

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado viernes, cuando una mujer y su hija fueron sorprendidas por delincuentes armados al llegar a su casa. Bajo amenaza, le robaron un Peugeot y se dieron a la fuga.

Durante la persecución policial, que se extendió hasta San Pedro, los ladrones se enfrentaron a tiros con los efectivos y abandonaron el vehículo robado antes de escapar.

Hipótesis de banda regional

Según fuentes policiales, los investigadores creen que los sospechosos formarían parte de una banda organizada dedicada al robo de autos y motos en la región. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La Fiscalía trabaja para desarticular por completo el grupo delictivo y esclarecer si están vinculados a otros hechos recientes.