miércoles 03 de septiembre de 2025
    • Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    La Suprema Corte bonaerense inició el proceso virtual de remate del inmueble, con visitas programadas para septiembre y posibilidad de inscripción hasta el 10 de octubre.

    3 de septiembre de 2025 - 13:13
    LAOPINION

    Una clínica histórica, ahora en remate judicial: El edificio donde funcionó durante décadas la clínica San Pedro, ícono de la salud local, entra en una nueva etapa: será subastado de manera virtual. La decisión fue tomada por la Oficina de Subastas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ya inició el proceso formal, publicado en el Boletín Oficial.

    El inmueble, ubicado en la estratégica esquina de Belgrano y Quiroga, dejó de operar tras el cierre del nosocomio, lo que generó una fuerte conmoción en la ciudad y dejó a decenas de trabajadores sin empleo. La subasta forma parte del proceso judicial que se activó a partir de los múltiples reclamos.

    Visitas presenciales y remate online

    Los interesados en adquirir el edificio podrán inscribirse hasta el 10 de octubre, fecha límite establecida por la Corte bonaerense. Como parte del proceso, se organizaron visitas guiadas para los días 18, 19 y 20 de septiembre, con el objetivo de permitir una inspección detallada del inmueble antes de realizar cualquier oferta.

    El remate propiamente dicho se realizará entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre, aunque la fecha exacta será anunciada oficialmente una vez que finalice el período de inscripción.

    Este proceso se realiza de forma completamente digital, a través de la plataforma oficial de subastas judiciales de la Suprema Corte, lo que permite una mayor transparencia y participación.

    Una esquina cargada de historia

    Más allá de su valor económico, el edificio representa una parte significativa de la memoria colectiva de San Pedro. Durante años, fue un centro de referencia en atención médica y lugar de trabajo para decenas de profesionales y personal sanitario.

    El remate de este inmueble no solo es una operación judicial, sino también un hecho simbólico que cierra una etapa importante en la historia reciente de la ciudad.

    Información clave

    • Ubicación: Esquina de Belgrano y Quiroga, San Pedro

    • Organiza: Suprema Corte de Justicia bonaerense

    • Visitas al edificio: 18, 19 y 20 de septiembre

    • Inscripción para participar: Abierta hasta el 10 de octubre

    • Modalidad: Virtual, por plataforma oficial de subastas judiciales

    • Remate: Entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre (fecha exacta a confirmar)

    Dejá tu comentario

