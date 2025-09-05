Elecciones: plus a los auxiliares de escuelas tras garantizar que habrá clases el lunes

Ayer, las autoridades educativas de Pergamino informaron que la Provincia aseguró que las escuelas en donde se vote mañana abrirán normalmente el lunes posterior a estos comicios. La medida incluye el pago de un plus especial para los auxiliares, que serán los encargados de garantizar la limpieza y desinfección de establecimientos educativos.

Pergamino y la región En relación a esto, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que estas tareas de higiene se harán inmediatamente después del cierre de los comicios en nuestra ciudad y los pueblos del Partido. Se prevé que los porteros y porteras trabajen entre seis y ocho horas en cada establecimiento para dejar las aulas, sanitarios y espacios comunes en condiciones.

Según lo establecido en la Resolución Nº 3915, los auxiliares recibirán un suplemento no remunerativo de 46.900 pesos. El beneficio alcanzará a los trabajadores de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación y significará una inversión de 862 millones de pesos por parte del Gobierno bonaerense.

Elecciones y clases El operativo se aplicará tanto en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como en los comicios nacionales del 26 de octubre. Las tareas de desinfección se extenderán desde las 18 hasta las 24 horas, una vez concluido el recuento de votos en cada sede.

De este modo, la medida permitirá intervenir en 4.920 escuelas y beneficiará de manera directa a 1,87 millones de estudiantes. Además, las instituciones de gestión municipal y privada que funcionen como centros de votación deberán tomar medidas similares para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente.

