viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones: plus a los auxiliares de escuelas tras garantizar que habrá clases el lunes

    Luego de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, se hará un trabajo especial en las escuelas del Partido de Pergamino para la limpieza.

    Por Luciano Zuccarelli
    5 de septiembre de 2025 - 16:19
    Luego de las elecciones habrá un trabajo especial en las escuelas

    Ayer, las autoridades educativas de Pergamino informaron que la Provincia aseguró que las escuelas en donde se vote mañana abrirán normalmente el lunes posterior a estos comicios. La medida incluye el pago de un plus especial para los auxiliares, que serán los encargados de garantizar la limpieza y desinfección de establecimientos educativos.

    Lee además
    Este viernes llega a Pergamino la reconocida cantautora Hilda Lizarazu con su show acústico.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos
    elecciones: ¿cuando arranca la veda electoral en el partido de pergamino?

    Elecciones: ¿Cuándo arranca la Veda electoral en el Partido de Pergamino?

    Pergamino y la región

    En relación a esto, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que estas tareas de higiene se harán inmediatamente después del cierre de los comicios en nuestra ciudad y los pueblos del Partido. Se prevé que los porteros y porteras trabajen entre seis y ocho horas en cada establecimiento para dejar las aulas, sanitarios y espacios comunes en condiciones.

    Según lo establecido en la Resolución Nº 3915, los auxiliares recibirán un suplemento no remunerativo de 46.900 pesos. El beneficio alcanzará a los trabajadores de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación y significará una inversión de 862 millones de pesos por parte del Gobierno bonaerense.

    Elecciones y clases

    El operativo se aplicará tanto en las elecciones provinciales del 7 de septiembre como en los comicios nacionales del 26 de octubre. Las tareas de desinfección se extenderán desde las 18 hasta las 24 horas, una vez concluido el recuento de votos en cada sede.

    De este modo, la medida permitirá intervenir en 4.920 escuelas y beneficiará de manera directa a 1,87 millones de estudiantes. Además, las instituciones de gestión municipal y privada que funcionen como centros de votación deberán tomar medidas similares para garantizar el normal dictado de clases al día siguiente.

    Temas
    Seguí leyendo

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Elecciones: ¿Cuándo arranca la Veda electoral en el Partido de Pergamino?

    7 de Septiembre: qué está prohibido durante la veda electoral

    Elecciones 2025: el lunes habrá clases con normalidad en las escuelas donde se vote

    Provincia pagará $80.000 a autoridades de mesa en las elecciones

    El escándalo Spagnuolo golpea al votante blando: ¿cómo afecta al oficialismo a días del 7 de septiembre?

    Elecciones: Los jóvenes y el compromiso de tomar con responsabilidad el primer voto

    Elecciones: transporte gratuito en Pergamino para el domingo 7 de septiembre

    7 de Septiembre en Pergamino: que la apatía no le gane a la posibilidad de definir el futuro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Este viernes llega a Pergamino la reconocida cantautora Hilda Lizarazu con su show acústico.
    Cultura y espectáculos

    Agenda cultural de Pergamino: conciertos, teatro, danza y muestras para todos los gustos

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Elecciones: plus a los auxiliares de escuelas tras garantizar que habrá clases el lunes

    Elecciones: plus a los auxiliares de escuelas tras garantizar que habrá clases el lunes

    Por Luciano Zuccarelli
    Sebastián Cianci con la indumentaria oficial de la selección argentina que lucirá en Recreo.

    Sebastián Cianci vuelve a la selección en la Vuelta a La Paz

    En las primeras horas de este viernes se alcanzó una mínima de 0 grados y se registraron heladas.

    Pergamino: el invierno no se rinde y las heladas sorprenden a días del inicio de la primavera

    En los operativos secuestraron vehículos presuntamente adquiridos con la plata de la venta de drogas.

    Megaoperativo antidrogas en Pergamino: 16 allanamientos, cuatro detenidos y un prófugo que escapó a los tiros

    El despliegue de los móviles de la Policía Federal antes de los mega operativos.

    Megaoperativo de drogas en Pergamino: desarticulan un clan narco familiar con dominio en tres barrios