lunes 01 de septiembre de 2025
    • San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Cejas, Biain, Calabressi, Muratone y Podestá fueron claves para que AHO finalice invicto y se quede con el tercer puesto en el Argentino Sub 16.

    1 de septiembre de 2025 - 12:27
    San Pedro: Hockey sub 16: cinco sampedrinas llevaron AHO al podio Argentino de Selecciones

    LAOPINION

    Brillaron en Mendoza y volvieron con medalla: La Asociación de Hockey del Oeste (AHO) culminó este domingo una gran actuación en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16, disputado en San Rafael, Mendoza, y obtuvo el tercer puesto, cerrando un torneo invicto.

    El equipo contó con la participación fundamental de cinco jugadoras sampedrinas, todas del Club Náutico San Pedro: Bernardita Cejas, Isabella Biain, Jazmín Calabressi, Yazmín Muratone y Sara Podestá, quienes se destacaron en cada uno de los encuentros y fueron protagonistas del sólido rendimiento colectivo.

    En el partido por el tercer lugar, AHO superó con contundencia a la Asociación Jujeña por 3 a 0, el mismo rival al que habían derrotado en la primera fecha del certamen. Con este resultado, sellaron un torneo sin derrotas: tres victorias y dos empates.

    El único momento adverso fue en semifinales, cuando AHO empató ante el seleccionado de Chile y luego cayó en los penales, lo que le impidió jugar la final.

    Una camada que promete

    Las cinco jugadoras de San Pedro ya venían de destacar en la categoría Sub 14, donde fueron campeonas tanto con el seleccionado como con su club, Náutico, en el Campeonato Regional de Clubes (CRC).

    La performance en Mendoza confirma que esta camada tiene proyección y calidad, y que el hockey sampedrino sigue generando talento para nutrir a los seleccionados regionales y, por qué no, futuros equipos nacionales.

