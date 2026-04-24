San Pedro: será sede de una jornada clave para impulsar el empleo y el emprendedurismo en Río Tala

Este viernes 24, desde las 17.30, la Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo estarán en Río Tala con una nueva jornada para acercar herramientas y asesoramiento a vecinos y vecinas.

Este viernes 24, a partir de las 17.30, se llevará a cabo en la localidad de Río Tala, partido de San Pedro , una Jornada de Fortalecimiento Emprendedor y Laboral impulsada por la Subsecretaría de Producción junto a la Oficina de Empleo, con el objetivo de acercar herramientas concretas que favorezcan la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos locales.

San Pedro será sede de un foro clave para definir obras estratégicas en la región norte

La actividad se desarrollará en la Biblioteca Popular ubicada en la intersección de Güemes y Camelino, donde los asistentes podrán acceder a múltiples servicios orientados a mejorar sus oportunidades laborales. Entre las propuestas principales se destaca el armado y optimización de currículums vitae, una herramienta clave para quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Además, el equipo técnico brindará asesoramiento personalizado para orientar a los vecinos en la búsqueda activa de empleo, con recomendaciones prácticas y acompañamiento en cada etapa del proceso.

Otro de los ejes centrales de la jornada será el acompañamiento a emprendedores locales, quienes podrán recibir orientación sobre cómo fortalecer sus proyectos productivos. En este marco, se ofrecerá información actualizada sobre líneas de crédito vigentes, destinadas a impulsar iniciativas independientes y fomentar el desarrollo económico en la región.

También se brindarán detalles sobre capacitaciones disponibles, tanto en oficios como en herramientas de gestión, con el objetivo de mejorar las habilidades y competencias de quienes buscan generar ingresos propios.

Una propuesta territorial para acercar oportunidades

Desde el área de Producción destacaron que este tipo de jornadas forman parte de una política activa de descentralización, que busca acercar el Estado a cada localidad del partido. La iniciativa apunta a garantizar que más vecinos puedan acceder a recursos, asesoramiento y oportunidades sin necesidad de trasladarse a otros puntos.

En este sentido, remarcaron la importancia de continuar generando espacios de encuentro y formación que fortalezcan tanto el empleo formal como el entramado emprendedor, promoviendo el crecimiento económico local con inclusión y acompañamiento permanente.