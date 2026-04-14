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    • San Pedro convoca a un encuentro sobre Diabetes Tipo 1 con eje en el acompañamiento familiar

    El 17 de abril en el Palacio Municipal de San Pedro y buscará brindar herramientas, contención y experiencias para familias que conviven con Diabetes Tipo 1.

    14 de abril de 2026 - 12:30
    La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, convoca a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una jornada destinada a brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

    La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, convoca a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una jornada destinada a brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

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    La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, convoca a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una jornada destinada a brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

    La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, convoca a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una jornada destinada a brindar información, acompañamiento y herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

    San Pedro Municipio

    La Secretaría de Salud del Municipio de San Pedro, junto al grupo Creando Conciencia, invita a la comunidad a participar del encuentro “Hablemos de Diabetes - Tipo 1”, una propuesta orientada a informar, acompañar y ofrecer herramientas prácticas para el abordaje cotidiano de esta condición.

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    Encuentro sobre Diabetes Tipo 1 en San Pedro

    La actividad se desarrollará el próximo viernes 17 de abril a las 19.00 en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ubicado en Pellegrini 150. Está dirigida tanto a familias como a la comunidad en general interesada en conocer más sobre la Diabetes Tipo 1 y sus desafíos diarios.

    Charla central con enfoque en la experiencia familiar

    El eje principal del encuentro será la charla titulada “Desde la experiencia de una mamá con un hijo con DT1: del control al autocuidado”, a cargo de Marcela A. del Río. La exposición propone un enfoque cercano y humano, basado en la vivencia personal, especialmente pensado para acompañar a familiares de niños, niñas y adolescentes con esta condición.

    Un espacio de contención e intercambio para la comunidad

    La iniciativa busca consolidarse como un ámbito de intercambio, capacitación y apoyo, donde los asistentes puedan acceder a herramientas útiles para la gestión diaria de la salud. Además, apunta a fortalecer la red de contención social y sanitaria en el distrito, promoviendo una mirada integral sobre el bienestar de los pacientes.

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