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    • San Pedro: Con más escuelas, vuelve "Desde el Aula", el programa de reciclaje

    En San Pedro el programa ambiental vuelve con más escuelas y apoyo municipal tras una prueba piloto que involucró a 3.000 alumnos.

    20 de abril de 2026 - 08:06
    El Municipio de San Pedro relanza el programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca fortalecer la separación de residuos y los hábitos sustentables desde las escuelas.

    El Municipio de San Pedro relanza el programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa que busca fortalecer la separación de residuos y los hábitos sustentables desde las escuelas.

    cronicasanpedro.com

    El Municipio de San Pedro relanzó el programa de educación ambiental “Desde el Aula”, una iniciativa orientada a fortalecer la separación de residuos desde las escuelas. Tras una experiencia piloto exitosa entre alumnos de la ciudad, el proyecto suma nuevas instituciones y refuerza su enfoque en la formación de hábitos sustentables.

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    La nueva etapa del programa fue presentada en la Casona de Turismo, con la participación de directivos de instituciones que integraron la prueba piloto y de nuevos establecimientos que se incorporan. Durante el encuentro, se compartieron experiencias y se ajustaron estrategias para ampliar el alcance de la propuesta educativa.

    Impulsado por la Dirección de Ambiente, el programa busca consolidar la separación en origen de residuos sólidos urbanos y fomentar la conciencia ambiental en toda la comunidad educativa.

    Resultados del plan piloto en 2025

    Durante su primera etapa, desarrollada a lo largo de 2025, “Desde el Aula” alcanzó a 16 establecimientos educativos y contó con la participación de aproximadamente 3.000 alumnos.

    Uno de los datos más relevantes fue la recuperación de 12 toneladas de materiales reciclables secos, un indicador clave del impacto positivo del programa tanto en las escuelas como en los hogares.

    Educación ambiental y economía circular

    Desde el área municipal destacaron que la iniciativa trasciende el ámbito escolar, ya que los hábitos adquiridos por los estudiantes se replican en sus familias. De esta manera, se fortalece un circuito de economía circular que promueve la reducción de residuos y el reciclaje.

    En esta nueva etapa, el programa se amplía a 21 instituciones educativas y suma mayor acompañamiento del Municipio para garantizar su continuidad y profundización. Las escuelas interesadas en participar pueden acercarse a la Dirección de Ambiente, ubicada en Salta y Arnaldo, para recibir asesoramiento.

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