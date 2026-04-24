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    • Peña solidaria por Romi Aranda: Pergamino se une este viernes para acompañar su recuperación

    Lo recaudado en el encuentro musical será destinado a sostener el tratamiento neurológico que Romi Aranda realiza en Pilar.

    24 de abril de 2026 - 14:33
    Detrás de esta convocatoria hay una historia que sensibiliza a toda la comunidad, la recuperación de Romi Aranda.

    Detrás de esta convocatoria hay una historia que sensibiliza a toda la comunidad, la recuperación de Romi Aranda.

    FACEBOOK ROMI ARANDA

    La comunidad de Pergamino se prepara para una noche solidaria en pos de la recuperación de Romi Aranda, una velada donde la música, la danza y la solidaridad serán protagonistas. Este viernes, desde las 20:30, el Club Defensores de Belgrano (avenida Tucumán 52) abrirá sus puertas para la peña solidaria “Todos por Romi”, una iniciativa que busca acompañar a Romina Aranda en su proceso de recuperación.

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    La propuesta reunirá a vecinos, artistas e instituciones en un mismo objetivo: brindar apoyo concreto a través de un evento que promete emoción y compromiso colectivo.

    Una noche donde la solidaridad es protagonista

    El festival contará con la participación de destacados artistas locales que se suman de manera desinteresada. Sobre el escenario estarán María Elena Oviedo, Los Melli, Mauro Goitea junto al cuerpo de danzas El Resero, La Pueblerina, La Trasnochera, Fogoneros sin Arreglo, la Academia El Andariego y el Espacio de Arte Popular El Candil.

    Cada presentación aportará su identidad para construir una velada que combinará calidad artística con un fuerte sentido solidario. Además, habrá servicio de cantina y comidas típicas, recreando el tradicional ambiente de peña que invita a compartir.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000. Para adquirirlas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2477-557346.

    Una causa que moviliza

    Detrás de esta convocatoria hay una historia que sensibiliza a toda la comunidad. Romina Aranda sufrió una lesión cerebral severa tras un accidente vehicular ocurrido el 11 de septiembre pasado. Desde entonces, atraviesa un proceso de rehabilitación que requiere constancia, tiempo y recursos.

    Actualmente, realiza un tratamiento neurológico en un centro especializado de Pilar, fundamental para su evolución. Si bien existen expectativas de mejora, la continuidad del tratamiento implica un esfuerzo económico significativo para su familia.

    El valor de la comunidad

    La peña solidaria surge como una respuesta colectiva frente a esa necesidad. Familiares, amigos y vecinos impulsan esta iniciativa con el objetivo de reunir fondos, pero también de acompañar y contener.

    Todos por Romi se presenta así como mucho más que un evento: es un gesto de unidad, una muestra del compromiso social de Pergamino y una oportunidad para transformar la empatía en acciones concretas.

    Este viernes, cada entrada, cada aplauso y cada presencia sumarán en un mismo sentido: estar cerca, ayudar y acompañar.

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