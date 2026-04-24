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    Día Internacional del Libro: Exitosa jornada en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Con una masiva participación y una amplia propuesta de actividades, la jornada organizada por la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez superó todas las expectativas.

    24 de abril de 2026 - 13:48
    Libros que encuentran nuevos lectores: más de 1600 ejemplares fueron “sembrados” durante una jornada que celebró el Día Internacional del Libro.

    Libros que encuentran nuevos lectores: más de 1600 ejemplares fueron “sembrados” durante una jornada que celebró el Día Internacional del Libro.

    PRENSA
    Talleres, teatro y experiencias compartidas: el Día Internacional del Libro se vivió en Pergamino con una participación que desbordó entusiasmo en cada propuesta.

    Talleres, teatro y experiencias compartidas: el Día Internacional del Libro se vivió en Pergamino con una participación que desbordó entusiasmo en cada propuesta.

    Más de 1600 ejemplares sembrados que acercaron a la lectura sus nuevos dueños y más de 200 personas que participaron de los diversos talleres y propuestas, fue el corolario de la hermosa jornada organizada el jueves por la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez para festejar el Día Internacional del Libro.

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    Día Internacional del Libro: múltiples actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Analía Valente y el Día Internacional del Libro

    “Estamos muy felices y agradecidos porque este año superamos nuestras expectativas. Las actividades tuvieron una gran participación, con más de 100 personas en la mañana; y la misma cantidad por la tarde. Se realizaron talleres y una propuesta de teatro por parte del CEC 802. Nos visitaron varios establecimientos educativos, algunos Centros de Desarrollo Comunitario y mucho público que este año, ante la cantidad de libros que ofrecimos, pudieron elegir tranquilos y llevarse algo de su agrado”, comentó Analía Valente, directora de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez.

    El Club de Lectores en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Asimismo, Valente destacó que la actividad de cierre organizada por el Club de Lectores, “II Encuentro de Experiencias Lectoras”, que en este caso estuvo a cargo de Adrián Morea, Pilar Martínez y Fransisco Albani. “Fue muy exitosa, ya que combinaron literatura y justicia, se compartieron lectura y marcó una diferencia positiva respecto a años anteriores”, sostuvo.

    De esta manera, Pergamino rindió homenaje al libro y sus autores, alentando a descubrir el placer de la lectura y la satisfacción de compartirlo con otros.

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