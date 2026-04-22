Estela Díaz llega a San Pedro para lanzar la Red Orgullo y fortalecer la diversidad

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitará este miércoles la ciudad de San Pedro para encabezar el acto de presentación oficial de la "Red Orgullo". Google

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, arribará este miércoles a San Pedro para encabezar la presentación de la Red Orgullo, un programa destinado a fortalecer las políticas de diversidad sexual en el territorio bonaerense y ampliar el acceso a derechos en cada municipio.

Reunión institucional en San Pedro con Cecilio Salazar La actividad oficial comenzará a las 10:30 con un encuentro protocolar entre Estela Díaz y el intendente Cecilio Salazar. El objetivo del intercambio será coordinar lineamientos de trabajo conjunto en materia de género y diversidad en el distrito.

Lanzamiento de la Red Orgullo en el Salón Dorado Tras la reunión, la comitiva se trasladará al Salón Dorado Municipal, donde se realizará el acto de lanzamiento de la Red Orgullo. Allí participarán organizaciones sociales, referentes del colectivo LGTBI y medios de comunicación locales.

Política de diversidad y trabajo territorial en la Provincia El programa provincial busca consolidar una red de promotoras y promotores territoriales que funcionen como enlace entre el Estado bonaerense y cada municipio. La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación, el acompañamiento y la implementación de políticas públicas inclusivas en todo el territorio.

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