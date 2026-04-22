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    • Estela Díaz llega a San Pedro para lanzar la Red Orgullo y fortalecer la diversidad

    La ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense encabezará en San Pedro el lanzamiento de la Red Orgullo para fortalecer políticas de inclusión y derechos LGTBI

    22 de abril de 2026 - 09:28
    La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitará este miércoles la ciudad de San Pedro para encabezar el acto de presentación oficial de la Red Orgullo.&nbsp;

    La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitará este miércoles la ciudad de San Pedro para encabezar el acto de presentación oficial de la "Red Orgullo". 

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    La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, arribará este miércoles a San Pedro para encabezar la presentación de la Red Orgullo, un programa destinado a fortalecer las políticas de diversidad sexual en el territorio bonaerense y ampliar el acceso a derechos en cada municipio.

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    Lanzamiento de la Red Orgullo en el Salón Dorado

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    Política de diversidad y trabajo territorial en la Provincia

    El programa provincial busca consolidar una red de promotoras y promotores territoriales que funcionen como enlace entre el Estado bonaerense y cada municipio. La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación, el acompañamiento y la implementación de políticas públicas inclusivas en todo el territorio.

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