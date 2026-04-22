San Pedro: Concejales de LLA piden informes por las donaciones en obras del Estadio Municipal

Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri (Alianza La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo de San Pedro un informe detallado sobre la financiación de las obras de infraestructura que se ejecutan en el Estadio Municipal. notisanpedro.info

Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri, de La Libertad Avanza, presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante de San Pedro para conocer en detalle el origen y la administración de las donaciones destinadas a las obras de infraestructura que se ejecutan en el Estadio Municipal.

Control legislativo sobre aportes privados en el Estadio Municipal El proyecto ingresado al Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo un informe completo sobre la financiación de las mejoras en el Estadio Municipal. Los ediles advierten la necesidad de clarificar el mecanismo de recepción de aportes privados, tanto en dinero como en materiales o servicios.

Cuestionamientos por la aplicación de la Ley Orgánica de las Municipalidades Según los autores de la iniciativa, la operatoria podría no haber respetado lo establecido en el Artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que exige la intervención del cuerpo legislativo para aceptar o rechazar donaciones. Esta situación, señalan, impide un adecuado control institucional.

Pedido de transparencia sobre donantes y ejecución de obras El requerimiento incluye la identificación de los aportantes, la modalidad de cada contribución y la documentación respaldatoria de los convenios firmados. Además, se solicita el presupuesto total de la obra y explicaciones sobre la ausencia de tratamiento legislativo previo, en pos de garantizar transparencia en el uso de recursos vinculados al espacio público.

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