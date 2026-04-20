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    • Ibiza Disco San Pedro volvió con una noche noventosa que hizo viajar en el tiempo a varias personas

    El histórico boliche reabrió con un formato temático y reunió a cientos de personas disfrutando música de los 90 en San Pedro.

    20 de abril de 2026 - 18:30
    Ibiza Disco volvió para quedarse, aunque ahora con un formato de fiestas temáticas. El regreso fue en el mismo lugar en donde todo comenzó el 28 de Julio de 1990: el icónico boliche de Pellegrini al 400 que heredó la leyenda de Tempus y después se transformó en Nexo. &nbsp;

    Ibiza Disco volvió para quedarse, aunque ahora con un formato de fiestas temáticas. El regreso fue en el mismo lugar en donde todo comenzó el 28 de Julio de 1990: el icónico boliche de Pellegrini al 400 que heredó la leyenda de Tempus y después se transformó en Nexo.  

    notisanpedro.info

    En la ciudad de San Pedro, la madrugada del domingo, el tiempo pareció detenerse. Sin prejuicios, cientos de personas se entregaron a una experiencia cargada de recuerdos, reviviendo la esencia de los primeros años de los 90 en una noche que combinó música, emoción y reencuentros.

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    El regreso de Ibiza Disco en su lugar histórico

    Ibiza Disco volvió con fuerza y en el mismo sitio donde todo comenzó el 28 de julio de 1990: el emblemático local de Pellegrini al 400, heredero de la mítica Tempus y luego reconvertido en Nexo. Esta vez, el regreso se dio bajo un formato de fiestas temáticas, apostando a revivir épocas que marcaron a toda una generación.

    Aunque se sintieron las ausencias de Quique y Sergio Szuchman, impulsores clave del proyecto original, la organización estuvo a cargo de Mirko junto a Gustavo Laurino y Hugo Avalos. En tanto, Gustavo Palmer volvió a destacarse como uno de los grandes protagonistas de la noche.

    Música, recuerdos y figuras icónicas de los 90

    Durante la presentación previa, Palmer se mostró emocionado al recordar a quienes ya no están y al repasar la magnitud que tuvo Ibiza en su historia personal y en la noche argentina. Por ese escenario pasaron figuras como Marcelo Tinelli, Mario Pergolini y Sergio Goicochea, además de bandas emblemáticas como Los Rodríguez, Los Pericos y Los Ratones Paranoicos.

    La velada comenzó cerca de las 22 con una recepción que invitó al reencuentro. Berenice Gómez Manzur abrió el escenario con un repertorio que combinó rock nacional e internacional, preparando el clima para lo que vendría después.

    Dj’s históricos y una pista que volvió a latir

    Pasada la medianoche, la clásica frase “Te come la cabeza…” de Pablo Quiroga marcó el inicio del set de Mauricio Nadal, uno de los DJ más influyentes de aquella época. A su lado, regresó Gonzalo Becco, histórico residente de Ku Pinamar, quien volvía a Ibiza tras 35 años.

    El cierre musical estuvo acompañado por Javier Teruggi y la energía en la pista se mantuvo intacta hasta la aparición de El Símbolo, que terminó de encender a un público entregado por completo. Mientras ya se anunciaban nuevas ediciones, quedó claro que Ibiza no solo volvió, sino que logró demostrar que la nostalgia noventosa sigue más viva que nunca.

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