Deportes en San Pedro: destacados resultados en boxeo, atletismo y taekwondo

Fin de semana de mucha actividad para las escuelas deportivas en la ciudad de San Pedro San Pedro Municipio

La actividad deportiva en la ciudad de San Pedro volvió a mostrar su crecimiento con la participación de distintas escuelas en competencias regionales. Boxeo, atletismo y taekwondo dijeron presente en eventos desarrollados en diferentes ciudades, donde jóvenes atletas no solo sumaron experiencia, sino también lograron resultados destacados en sus respectivas disciplinas.

Boxeo amateur: primeras experiencias y triunfos La Escuela de Boxeo, a cargo de Gonzalo Gómez, participó del evento de Boxeo Amateur realizado en Pueblo Doyle. Allí, Bautista Silva logró una destacada actuación al imponerse en su primera pelea oficial, mientras que David González dio sus primeros pasos en el ring con una exhibición que dejó buenas sensaciones.

Atletismo regional: medallas y gran convocatoria Por su parte, la Escuela de Atletismo, coordinada por Lourdes Dalinger, Candela Basaldúa, Aaron Mindurry y Tachuela Bargues, viajó a la ciudad de Campana con una delegación de 40 deportistas de la categoría Iniciación Juvenil, junto a algunos atletas Juveniles.

En el 1° Torneo Regional organizado por la Asociación Decaclón - Pista y Campo, se destacaron varios resultados: Aaron Mindurry obtuvo el primer puesto en los 100 metros llanos U20, Justine Oggier consiguió el tercer lugar en lanzamiento de jabalina U18, e Inés Morosini logró un doble podio con el primer puesto en salto en alto U16 y el segundo en 80 metros llanos U16. Además, Dylan Figueroa alcanzó el tercer puesto en los 1200 metros U16.

Taekwondo: múltiples podios en la Copa Claudio Manetto En taekwondo, la escuela dirigida por Federico Cabrera participó con 13 competidores en la Copa Homenaje Claudio Manetto, desarrollada en las instalaciones del Club Lanús. La delegación obtuvo una destacada cosecha de medallas doradas con Jerónimo Mario, Bianca Cabrera, Ambar Nouet, Simón Vargas, Agustina Molina, Naim Ramírez, Benjamín Ramírez, Sarai Lobos, Federico Cabrera y Aimar Piris. Además, Marianela Martínez, Jairo Hernández y Cintia Britos lograron medallas de plata, consolidando una sobresaliente actuación colectiva.

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