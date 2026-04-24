San Pedro será sede de un foro clave para definir obras estratégicas en la región norte

San Pedro será sede del Foro Regional para el Plan Estratégico de Infraestructura provincial

El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro confirmó que la ciudad será sede del Foro Regional del Plan Estratégico de Infraestructura bonaerense. La iniciativa busca definir prioridades de inversión en la región fluvial mediante un esquema participativo que integrará a municipios, sectores productivos y actores institucionales.

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El foro se realizará el próximo 14 de mayo y contará con la participación de representantes de distintos distritos del norte bonaerense, entre ellos Baradero, Campana, Ramallo, San Nicolás y Zárate. La actividad forma parte de una serie de encuentros impulsados por el Ministerio de Infraestructura provincial, que ya tuvo una primera experiencia en Tandil.

La elección de San Pedro como sede responde a su posicionamiento estratégico dentro del corredor fluvial y al trabajo articulado entre instituciones locales para impulsar una agenda de desarrollo con mirada territorial.

En la etapa preparatoria, el Centro de Comercio encabezó reuniones con el Director Provincial de Planificación Estratégica, Julián González Durán, junto a su equipo técnico. Allí se presentaron los lineamientos del plan, orientado a promover un crecimiento equilibrado en la provincia.

Además, se sumó el Centro de Arquitectos a una mesa de intercambio que permitió ampliar el debate técnico. Este espacio incorporó visiones profesionales e institucionales para detectar necesidades concretas y oportunidades de desarrollo tanto a nivel local como regional.

La articulación entre actores públicos y privados aparece como uno de los pilares fundamentales del proceso.

Los ejes del Plan Estratégico de Infraestructura

El foro estará estructurado en torno a cinco ejes clave que guiarán las discusiones y propuestas:

Conectividad y logística

Gestión de los recursos hídricos

Energía

Infraestructura urbana y productiva

Infraestructura del cuidado

La dinámica del encuentro incluirá una presentación formal del plan y luego mesas participativas donde se debatirán propuestas concretas. El objetivo es consolidar una planificación que contemple las particularidades de cada territorio, atendiendo tanto a sus desigualdades como a su potencial productivo.

Desde la cartera provincial destacan que este tipo de instancias buscan construir políticas públicas con base en el consenso y la participación activa de todos los sectores involucrados.