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    • Residencias médicas 2026: SADIV San Pedro lanza convocatoria con aval de la UBA y múltiples especialidades

    En San Pedro SADIV abrió la inscripción a su sistema de residencias con formación en servicio, aval universitario y cupos en áreas como clínica, cirugía y terapia intensiva.

    23 de abril de 2026 - 17:29
    El Hospital Privado SADIV anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a profesionales de la salud interesados en acceder a su sistema de Residencias Médicas 2026.

    El Hospital Privado SADIV anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a profesionales de la salud interesados en acceder a su sistema de Residencias Médicas 2026.

    Hospital Privado SADIV

    El Hospital Privado SADIV de la ciudad de San Pedro anunció la apertura de su convocatoria 2026 para residencias médicas, dirigida a profesionales de la salud que busquen formación intensiva en servicio. El programa cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Buenos Aires y acreditación vigente, consolidándose como una propuesta de alto nivel en el ámbito sanitario.

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    Convocatoria a residencias médicas 2026: especialidades disponibles

    La nueva edición del programa de residencias médicas del Hospital SADIV contempla vacantes en diversas especialidades estratégicas. Entre ellas se destacan Traumatología, Pediatría, Diagnóstico por Imágenes, Terapia Intensiva, Clínica Médica, Cardiología, Cirugía General y Bioquímica Clínica.

    Desde la institución remarcaron que el objetivo central es brindar una formación integral, combinando instancias teóricas con práctica clínica supervisada en un entorno de alta complejidad. Este enfoque permite a los residentes adquirir experiencia directa en la atención de pacientes, fortaleciendo sus competencias profesionales.

    Cómo inscribirse a las residencias del Hospital SADIV

    Los aspirantes podrán acceder al proceso de selección a través de dos modalidades: el Examen UBA, gestionado mediante la plataforma oficial de la Facultad de Medicina, o bien mediante el examen interno organizado por el propio hospital.

    El cronograma establece que el examen interno se llevará a cabo entre el 6 y el 10 de junio de 2026. Posteriormente, quienes superen esta instancia deberán atravesar un proceso de entrevistas previsto entre el 13 y el 17 de junio.

    Inicio de residencias y vías de contacto

    Según informaron las autoridades del Hospital SADIV, el inicio de las residencias médicas está programado para el 1 de agosto de 2026. Los profesionales seleccionados comenzarán así una etapa de formación intensiva en un ámbito reconocido por su nivel académico y asistencial.

    Para obtener más información o formalizar la inscripción al examen interno, los interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a [email protected] o acercarse a la administración del establecimiento.

    El programa cuenta con el respaldo académico de la Universidad de Buenos Aires y la acreditación del Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud (ITAES), vigente para el período 2025-2028, lo que garantiza estándares de calidad en la formación médica.

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