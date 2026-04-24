Douglas Haig: Mariano Mauri se afianza como central y analiza el gran presente del equipo

El defensor del Rojinegro pasó por Nota al Pie, en La Opinión Play.

Mauri analizó su presente en Douglas y el gran momento colectivo: "Queremos ser protagonistas y llegar lejos, pero vamos paso a paso, corrigiendo errores".

Mariano Mauri atraviesa un presente sólido en Douglas Haig , donde se consolidó en una nueva función dentro del equipo. Tras haber jugado como lateral, el defensor pasó a ocupar el puesto de zaguero central, una decisión consensuada con el entrenador Sebastián Cejas.

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“Charlamos con Sebastián sobre la idea de juego y me gustó. Fue medio consensuado pasar de 3 a 6. Es un puesto que ya conocía, aunque es más complicado por los riesgos que se toman”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el cuerpo técnico le pidió tranquilidad con la pelota y seguridad en la última línea: “Nos pide que tengamos paciencia, que estemos bien cubiertos y ordenados. Por suerte quedó conforme con mi rendimiento y seguimos trabajando para mejorar”.

En esta nueva etapa en el club, al que regresó a mediados de 2025 tras su paso por Sportivo Belgrano de San Francisco y Defensores Unidos de Zárate, el defensor también encuentra un contexto conocido. Douglas aparece como un lugar donde se siente cómodo, no solo por lo deportivo sino también por lo humano, y al que volvió con la intención de ir por esa revancha pendiente tras lo ocurrido en la temporada 2023 bajo la dirección de Gustavo Raggio.

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Un grupo consolidado y con una idea clara

Sobre el presente del plantel, Mauri destacó el clima interno y la forma de trabajo. “El grupo está bien, se vive un muy buen ambiente. Entrenamos con ganas y disfrutamos el día a día”, señaló.

Además, valoró la continuidad de una idea futbolística que comenzó a gestarse tiempo atrás: “El año pasado Cejas llegó con una idea, nos convenció y vimos que funcionaba. Eso nos ayudó mucho hasta hoy”.

En cuanto al torneo, fue claro: “Sabemos que es largo y durísimo. Recién arranca, así que vamos paso a paso, corrigiendo errores. Obviamente queremos ser protagonistas y llegar lejos”.

Douglas: un inicio sólido, con aspectos por ajustar

El defensor también hizo referencia al último partido ante Sportivo Belgrano de San Francisco, que significó una nueva victoria para Douglas, que mantiene puntaje ideal en el arranque del torneo con cinco triunfos en cinco presentaciones y un liderazgo firme en la Zona 1.

“Fuimos muy superiores, nos quedamos cortos con el resultado”, analizó Mariano, en relación al rendimiento del equipo.

Más allá del gran inicio, el foco está puesto en sostener el nivel y seguir ajustando detalles con el correr de las fechas, en un campeonato que recién comienza pero que ya lo tiene como protagonista.

Un episodio atípico en su carrera

En medio de su paso anterior por Douglas, Mauri protagonizó una situación poco habitual dentro de la cancha. Fue en 2023, en un partido ante Unión de Sunchales, cuando tuvo que ocupar el arco tras la expulsión del arquero titular Juan Ignacio Carrera.

“Venía bromeando en los entrenamientos yendo al arco, y ese día el entrenador de arqueros, Juan Romero, le dijo a Gustavo Raggio que vaya yo a ocupar ese lugar”, recordó.

Con naturalidad, el defensor asumió el desafío en un momento inesperado del partido. “Si pasara de nuevo, me volvería a animar”, aseguró, dejando en claro que, más allá de su rol habitual en la defensa, no le escapa a situaciones fuera de lo común.

La importancia del trabajo diario

Por último, uno de los referentes del plantel dejó un consejo para quienes están dando sus primeros pasos en el fútbol profesional: “Que trabajen con humildad, que no se conformen. Hay que entrenar al 100% siempre, porque todo suma”.