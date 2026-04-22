jueves 23 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Escuelas Deportivas de San Pedro brillaron con convocatorias, marcas y podios

    El fin de semana dejó destacados logros en softbol, atletismo, canotaje y tejo, con deportistas locales que representaron a San Pedro con gran nivel.

    22 de abril de 2026 - 17:00
    Este fin de semana hubo actividad para las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro

    Este fin de semana hubo actividad para las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro

    San Pedro Municipio

    Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro vivieron un fin de semana cargado de actividad y resultados positivos en distintas disciplinas. Convocatorias provinciales, mejoras de marcas personales y podios reflejaron el crecimiento sostenido del deporte local y el compromiso de sus representantes.

    Lee además
    Los concejales Joaquín González y Melina Panatteri (Alianza La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar al Departamento Ejecutivo de San Pedro un informe detallado sobre la financiación de las obras de infraestructura que se ejecutan en el Estadio Municipal.

    San Pedro: Concejales de LLA piden informes por las donaciones en obras del Estadio Municipal
    La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitará este miércoles la ciudad de San Pedro para encabezar el acto de presentación oficial de la Red Orgullo. 

    Estela Díaz llega a San Pedro para lanzar la Red Orgullo y fortalecer la diversidad

    Convocatoria en softbol: talento sampedrino en la mira provincial

    En softbol, Natalia y Sofía Arregui fueron convocadas por la Asociación de Softbol de Buenos Aires para participar de las pruebas de preselección con vistas a integrar equipos que representarán a la Provincia en un torneo nacional. Ambas jugadoras tuvieron una destacada actuación y se aguardan definiciones en las próximas semanas.

    Atletismo: Candela Basaldúa mejoró sus marcas en el CENARD

    En el ámbito del atletismo, Candela Basaldúa sobresalió en la Copa de Clubes de Mayores desarrollada en el CENARD. La atleta de San Pedro compitió en los 100 metros llanos, donde registró un tiempo de 12"88, y en los 400 metros llanos, con una marca de 58"10. En ambas pruebas logró mejorar sus registros personales, consolidando su progreso deportivo.

    Canotaje y tejo: participación masiva y un nuevo primer puesto

    Por su parte, la Escuela Municipal de Canotaje, que funciona en la Cooperativa Las Canaletas, participó de un encuentro junto a deportistas de los clubes Náutico y Pescadores de San Pedro y Regatas de Baradero. Cerca de 100 palistas formaron parte de la jornada, que incluyó competencias en distintas categorías y finalizó con un espacio de camaradería.

    En tejo, Vanesa y Fabián alcanzaron el primer lugar en una competencia disputada en El Jagüel, representando a la Escuela Deportiva Municipal y sumando un nuevo logro para el deporte local.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Concejales de LLA piden informes por las donaciones en obras del Estadio Municipal

    Estela Díaz llega a San Pedro para lanzar la Red Orgullo y fortalecer la diversidad

    Ibiza Disco San Pedro volvió con una noche noventosa que hizo viajar en el tiempo a varias personas

    San Pedro: El Museo aporta datos sobre un descubrimiento en la región de hace 500 mil años

    San Pedro: Con más escuelas, vuelve "Desde el Aula", el programa de reciclaje

    Deportes en San Pedro: destacados resultados en boxeo, atletismo y taekwondo

    San Pedro convoca a un encuentro sobre Diabetes Tipo 1 con eje en el acompañamiento familiar

    San Pedro: Cecilio Salazar gestionó obras y más recursos educativos en reunión clave con Provincia

    El Museo Paleontológico de San Pedro celebra 23 años como referente científico regional

    San Pedro: Provincia giró más de $79 millones al municipio y crece el debate por la distribución de fondos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un total de 440 dosis arribó al partido de Ramallo y permitió aliviar parcialmente la demanda, aunque solo 40 están destinadas a mayores de 65 años, el grupo de mayor riesgo frente a enfermedades respiratorias.

    Vacunas antigripales en Ramallo: llegaron 440 dosis, pero solo 40 son para mayores

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martínez volvió a reclamar mayos autonomía para los municipios.

    Javier Martínez: "La provincia hace agua y los municipios terminamos siendo el último refugio de los vecinos"
    Al sospechoso lo detuvieron en flagrante delito de robo de picaportes.

    Detuvieron a un ladrón de picaportes en flagrante delito de sustracción de herrajes metálicos en viviendas

    Una de las ventanillas del lateral derecho quedó totalmente destruida por el impacto de una piedra y el estallido de los vidrios le provocó lesiones a uno de los pasajeros.

    El pasajero de un colectivo sufrió lesiones en su mano por la piedra que arrojaron al micro en la autopista

    Julia Riera superó la primera ronda mostrando carácter en los momentos clave del partido.

    Julia Riera arrancó con triunfo en Charlottesville y avanzó a octavos

    Detuvieron a un ladrón involucrado en el asalto a un comercio del barrio Centenario

    Detuvieron a un ladrón involucrado en el asalto a un comercio del barrio Centenario