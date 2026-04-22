Escuelas Deportivas de San Pedro brillaron con convocatorias, marcas y podios

Este fin de semana hubo actividad para las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro San Pedro Municipio

Las Escuelas Deportivas Municipales de San Pedro vivieron un fin de semana cargado de actividad y resultados positivos en distintas disciplinas. Convocatorias provinciales, mejoras de marcas personales y podios reflejaron el crecimiento sostenido del deporte local y el compromiso de sus representantes.

Convocatoria en softbol: talento sampedrino en la mira provincial En softbol, Natalia y Sofía Arregui fueron convocadas por la Asociación de Softbol de Buenos Aires para participar de las pruebas de preselección con vistas a integrar equipos que representarán a la Provincia en un torneo nacional. Ambas jugadoras tuvieron una destacada actuación y se aguardan definiciones en las próximas semanas.

Atletismo: Candela Basaldúa mejoró sus marcas en el CENARD En el ámbito del atletismo, Candela Basaldúa sobresalió en la Copa de Clubes de Mayores desarrollada en el CENARD. La atleta de San Pedro compitió en los 100 metros llanos, donde registró un tiempo de 12"88, y en los 400 metros llanos, con una marca de 58"10. En ambas pruebas logró mejorar sus registros personales, consolidando su progreso deportivo.

Canotaje y tejo: participación masiva y un nuevo primer puesto Por su parte, la Escuela Municipal de Canotaje, que funciona en la Cooperativa Las Canaletas, participó de un encuentro junto a deportistas de los clubes Náutico y Pescadores de San Pedro y Regatas de Baradero. Cerca de 100 palistas formaron parte de la jornada, que incluyó competencias en distintas categorías y finalizó con un espacio de camaradería.

En tejo, Vanesa y Fabián alcanzaron el primer lugar en una competencia disputada en El Jagüel, representando a la Escuela Deportiva Municipal y sumando un nuevo logro para el deporte local.

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