San Pedro: El Museo aporta datos sobre un descubrimiento en la región de hace 500 mil años

El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro confirmó el hallazgo de restos fósiles pertenecientes a un mesoterio (Mesotherium cristatum), un singular mamífero prehistórico que habitó la región pampeana hace más de medio millón de años. notisanpedro.info El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro confirmó el hallazgo de restos fósiles pertenecientes a un mesoterio (Mesotherium cristatum), un singular mamífero prehistórico que habitó la región pampeana hace más de medio millón de años. notisanpedro.info

El Grupo Conservacionista de Fósiles de la ciudad de San Pedro confirmó el descubrimiento de restos pertenecientes a un mesoterio, un mamífero prehistórico que habitó la región hace más de 500.000 años, durante una recorrida de rutina en un predio dedicado a la actividad extractiva.

Hallazgo paleontológico en una tosquera de San Pedro El descubrimiento se produjo en un predio de la empresa Tosquera San Pedro, propiedad de la familia Iglesias, donde el equipo vinculado al Museo Paleontológico local logró recuperar el segundo y tercer molar superior de un ejemplar. Las piezas se encontraban unidas por una matriz de roca calcárea, lo que permitió su identificación y conservación.

Cómo era el mesoterio que habitó la región pampeana El mesoterio (Mesotherium cristatum) era un animal herbívoro de aspecto similar al carpincho actual, aunque de mayor tamaño, alcanzando hasta dos metros de longitud. Se caracterizaba por sus extremidades con pezuñas y una dentición altamente especializada, con incisivos potentes para cortar vegetales y molares trilobulados diseñados para triturar el alimento.

Importancia científica del fósil hallado Según explicaron los especialistas, la relevancia del hallazgo radica en la antigüedad del sedimento donde fueron encontradas las piezas, asociado a antiguos ambientes pantanosos que funcionaban como trampas naturales. Además, el mesoterio es considerado un “fósil guía”, ya que su presencia permite datar con precisión el período Ensenadense, comprendido entre 1,8 millones y 500.000 años atrás, aportando información clave sobre la evolución del suelo y la biodiversidad prehistórica de la región.

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