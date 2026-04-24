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    • Pergamino impulsa a sus emprendedores: lanzaron la segunda edición de microcréditos con 500 cupos

    La inscripción ya está abierta para los emprendedores de Pergamino que quieran acceder a financiamiento y capacitación gratuita.

    24 de abril de 2026 - 13:19
    Son numerosos los emprendedores que hay en Pergamino, un movimiento que creció sobre todo, después de la pandemia.

    Son numerosos los emprendedores que hay en Pergamino, un movimiento que creció sobre todo, después de la pandemia.

    UNCUYO

    El Municipio de Pergamino puso en marcha la segunda edición del programa de Microcréditos, una herramienta que apunta a potenciar el entramado emprendedor de la ciudad. Tras una primera experiencia con amplia participación, la iniciativa regresa con 500 cupos disponibles y la posibilidad de acceder tanto a financiamiento como a instancias de formación clave para el crecimiento de cada proyecto.

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    La inscripción se encuentra habilitada de manera online a través del sitio https://www.empleopergamino.com.ar, dentro del Portal Ciudadano, en el apartado “Microcréditos”.

    Una apuesta al crecimiento de emprendedores

    El programa está diseñado no solo para brindar asistencia económica, sino también para acompañar a los emprendedores en el proceso de consolidación de sus ideas. En este sentido, quienes se inscriban deberán participar de un ciclo de capacitaciones obligatorias, donde recibirán herramientas fundamentales para planificar y desarrollar sus emprendimientos.

    Una vez finalizada esta etapa, cada participante presentará su plan de negocios, que será evaluado por una comisión integrada por distintas áreas municipales.

    El director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari, destacó la importancia de esta nueva convocatoria: “Estamos muy contentos de anunciar esta segunda edición. El año pasado fue un éxito rotundo, con una gran participación de emprendedores que se capacitaron, que para nosotros es lo más importante. Hoy podemos relanzar esta política gracias a la decisión del Intendente de sostener la inversión y al acompañamiento de instituciones que confían en el trabajo que realizamos”.

    Patinari Dib Raimundo
    Petinari, Dib y Raimundo, coordinadores de la propuesta de microcr&eacute;ditos.

    Petinari, Dib y Raimundo, coordinadores de la propuesta de microcréditos.

    Municipio presente y trabajo articulado

    Desde el Ejecutivo local subrayaron el valor del programa como política pública sostenida. El secretario de Gobierno, Karim Dib, señaló: “Este programa refleja un modelo de Estado que acompaña, que está presente cuando se lo necesita. Es una muestra concreta de lo que se puede lograr cuando el Estado y la sociedad trabajan de manera articulada”.

    En esa misma línea, se destacó el rol de distintas instituciones de la comunidad que colaboran con el financiamiento de las capacitaciones, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y la sociedad civil.

    Por su parte, el representante del CRUP, Juan Carlos Raimundo, puso el foco en la formación: “Tan importante como el dinero es la capacitación. Incluso, muchas veces es más importante, porque brinda herramientas para sostener y hacer crecer los proyectos en el tiempo”.

    Un sistema solidario y sustentable

    Al igual que en su primera edición, el programa se sostiene bajo un esquema solidario: la devolución de los créditos otorgados permite financiar nuevas iniciativas, generando un círculo virtuoso que amplía el alcance de la política pública y multiplica las oportunidades.

    Requisitos para acceder

    Quienes deseen postularse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

    *Ser mayor de 18 años

    *Residir en Pergamino, con al menos tres años de residencia comprobable

    *No ser empleado municipal ni tener parentesco directo con trabajadores del Municipio

    Con esta propuesta, Pergamino reafirma su compromiso con el empleo y el emprendedurismo, consolidando herramientas concretas que promueven el desarrollo local y acompañan a quienes buscan transformar sus ideas en proyectos sostenibles.

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