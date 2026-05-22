San Pedro: Proponen crear el programa "Cine Distendido" para personas con TEA

Concejales del bloque Acuerdo Vecinal presentaron en el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza para crear el programa municipal “Cine Distendido”. La iniciativa busca garantizar el acceso inclusivo a actividades culturales para personas con TEA, trastornos del aprendizaje y otras condiciones de sensibilidad sensorial.

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El proyecto fue impulsado por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, quienes destacaron la necesidad de adaptar espacios culturales para garantizar la igualdad de oportunidades. La propuesta surge a partir del trabajo conjunto con la organización “Familias TGD Padres TEA - San Pedro - Red Federal”.

Desde ese espacio, las referentes Laura Graciela Almirón y María Luz Morales vienen desarrollando acciones de concientización y acompañamiento a familias, promoviendo políticas públicas inclusivas en la comunidad.

La iniciativa contempla la realización de funciones adaptadas en salas y espacios comunitarios, con reducción de sonidos fuertes, disminución de estímulos lumínicos y libertad de movimiento dentro de las proyecciones.

El objetivo es generar un entorno amigable para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastornos del aprendizaje o hipersensibilidad sensorial, facilitando su participación en igualdad de condiciones en actividades recreativas y culturales.

Frecuencia y espacios previstos para las funciones adaptadas

De aprobarse la ordenanza, el programa establecería un cronograma anual obligatorio con funciones distribuidas en fechas clave del calendario. Entre ellas, actividades durante la semana del 2 de abril, vacaciones de invierno y verano, además de jornadas especiales en fechas como el Día del Niño y Navidad.

El proyecto también habilita el uso de múltiples espacios del distrito, como el Teatro Municipal Siripo, el Centro Integrador Comunitario (CIC), la Plaza Belgrano y otros ámbitos comunitarios, con posibilidad de convenios públicos y privados para ampliar el alcance del programa.