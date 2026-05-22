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    • Preocupa en Arrecifes la baja de nacimientos y el aumento de la población adulta

    Los datos oficiales reflejan un descenso sostenido de la natalidad en Arrecifes y un marcado envejecimiento poblacional.

    22 de mayo de 2026 - 10:34
    El índice de la tasa de natalidad viene cayendo abruptamente en el mundo desde la mitad del siglo pasado y se acentúa en este siglo 21. La Argentina es uno de los países donde más ha descendido y la ciudad de Arrecifes no es ajena a ello.

    El índice de la tasa de natalidad viene cayendo abruptamente en el mundo desde la mitad del siglo pasado y se acentúa en este siglo 21. La Argentina es uno de los países donde más ha descendido y la ciudad de Arrecifes no es ajena a ello.

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    La ciudad de Arrecifes atraviesa una transformación demográfica cada vez más visible. La caída sostenida de los nacimientos, sumada al aumento en la expectativa de vida y a la migración de jóvenes hacia otras ciudades, comienza a modificar la composición social de la comunidad, con una población proporcionalmente más adulta que años atrás.

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    La baja de nacimientos también impacta en Arrecifes

    La disminución de la tasa de natalidad es un fenómeno que se observa a nivel mundial desde mediados del siglo pasado y que se profundizó durante el siglo XXI. Argentina se encuentra entre los países donde más cayó la cantidad de nacimientos en la última década, y Arrecifes refleja esa misma tendencia.

    Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 se registraron 413.135 nacidos vivos en todo el país, una cifra muy inferior a los 777.000 registrados en 2014. La tasa de fecundidad descendió hasta 1,23 hijos por mujer, muy lejos del índice de reemplazo generacional estimado en 2,1.

    En la provincia de Buenos Aires también se observa una reducción pronunciada. Mientras que en 2020 nacieron 186.607 niños, durante 2025 la cifra bajó a 124.218. En lo que va de 2026 ya se contabilizaron 43.982 nacimientos, consolidando la tendencia descendente.

    Los números locales muestran un descenso sostenido

    En Arrecifes, las estadísticas provinciales muestran con claridad la caída en los nacimientos registrados durante los últimos años. En 2020 se contabilizaron 394 nacimientos en la ciudad, mientras que en 2025 el número descendió a 277.

    Durante el actual 2026, los registros indican que hasta el momento hubo solamente 92 nacimientos, un dato que preocupa por el fuerte retroceso demográfico y que refleja un cambio estructural en la dinámica poblacional local.

    Especialistas sostienen que esta disminución responde a múltiples factores, entre ellos cambios culturales, dificultades económicas, postergación de la maternidad y nuevas decisiones familiares vinculadas al desarrollo laboral y personal.

    Una población más envejecida y menos jóvenes en la ciudad

    El descenso de nacimientos se combina además con otro fenómeno que impacta directamente en Arrecifes: el envejecimiento poblacional. La mayor expectativa de vida provoca que el porcentaje de adultos mayores crezca de manera sostenida dentro de la comunidad.

    A esto se suma la emigración de jóvenes que, tras finalizar la escuela secundaria, deciden continuar estudios universitarios o buscar oportunidades laborales en otras ciudades. Muchos de ellos no regresan posteriormente debido a la falta de posibilidades de desarrollo profesional y económico en el ámbito local.

    Este escenario plantea nuevos desafíos para la ciudad en materia de empleo, educación, salud y planificación urbana, en un contexto donde la composición demográfica comienza a cambiar de manera acelerada.

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