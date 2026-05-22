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    • Los pueblos del Partido de Pergamino suman infraestructura y mejoras importantes

    En estos últimos días hay significativos avances en las obras de pavimentación en calles de las localidades del Partido de Pergamino.

    22 de mayo de 2026 - 16:59
    Importantes obras en las calles de los pueblos del Partido de Pergamino

    La Municipalidad de Pergamino continúa consolidando su plan de infraestructura urbana para las localidades del Partido, con nuevas obras para la pavimentación de calles en Urquiza, Peña y Fontezuela, intervenciones que buscan mejorar la circulación, fortalecer la conectividad y brindar mayor seguridad y calidad de vida a los vecinos.

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    Los trabajos son ejecutados a través de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Rurales y las delegaciones de cada localidad, en el marco de un programa integral de mejoras urbanas que el Municipio viene desarrollando en distintos pueblos del distrito para acompañar su crecimiento y optimizar la infraestructura vial.

    Nuevas calles hechas

    En Urquiza, las tareas avanzaron sobre distintas calles de la localidad, permitiendo de esta forma mejorar el tránsito diario y la conectividad interna del pueblo. La pavimentación representa un avance importante para quienes circulan cotidianamente por el sector, especialmente durante los días de lluvia, cuando muchas arterias presentan mayores dificultades de acceso.

    En lo que respecta a Peña, las obras se concentran en sectores estratégicos del pueblo, con el objetivo de optimizar la accesibilidad a las instituciones de la localidad. Los trabajos beneficiarán a los vecinos, familias y a todas aquellas personas que diariamente concurren a estos espacios, favoreciendo además una circulación mucho más ordenada y segura.

    Por su parte, en Fontezuela se ejecutan trabajos de pavimentación vinculados al acceso a la escuela de la localidad, una obra muy esperada por la comunidad educativa. La intervención permitirá mejorar las condiciones de circulación para docentes, alumnos y familias, especialmente en horarios de ingreso y salida escolar, aportando mayor seguridad vial y comodidad durante todo el año.

    Obras muy esperadas

    Desde el Municipio remarcaron que este tipo de obras no solo mejoran la transitabilidad y el ordenamiento urbano, sino que también generan un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos, fortaleciendo el desarrollo de cada localidad y acompañando el crecimiento de los pueblos del Partido de Pergamino.

    Asimismo, destacaron que la inversión en infraestructura vial resulta fundamental para seguir consolidando comunidades mucho más conectadas, accesibles y preparadas para el desarrollo futuro, garantizando de esta forma mejores condiciones de circulación y una mayor integración entre los distintos sectores de cada pueblo.

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