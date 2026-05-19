Puerto de San Pedro exportará 30.000 toneladas de colza a los Países Bajos

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el próximo arribo de un buque de gran porte que consolidará el dinamismo de la terminal bonaerense en el mercado de exportación agrícola. Se trata del carguero "Nanami Bright", de bandera liberiana, cuya llegada está programada para este martes 19.

El Puerto de San Pedro se prepara para una nueva operación de gran escala con destino internacional. Este martes arribará a la ciudad sanpedrina, el buque Nanami Bright, que embarcará unas 30.000 toneladas de colza con destino final a los Países Bajos, fortaleciendo la actividad exportadora de la terminal bonaerense.

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El Nanami Bright, de casi 180 metros de eslora, llegará procedente de Guyana y amarrará en el muelle del Elevador, según confirmó el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

La embarcación realizará una operación de carga de aproximadamente 30.000 toneladas de colza, una oleaginosa que tiene creciente demanda en los mercados internacionales y que representa una alternativa productiva cada vez más relevante para el sector agroindustrial argentino.

Una vez finalizada la estiba, el buque zarpará rumbo a los Países Bajos, uno de los principales puntos de ingreso de materias primas agroindustriales hacia el continente europeo.

Esta exportación ratifica la importancia de la producción regional y la competitividad logística del Puerto de San Pedro, que continúa sumando operaciones de gran volumen y ampliando su participación en el comercio exterior.

El rol estratégico del puerto en el comercio exterior

El movimiento previsto para las próximas horas demandará la participación de trabajadores portuarios, transportistas terrestres y agencias marítimas, generando un importante despliegue logístico y económico en la zona.

Desde el Consorcio de Gestión destacaron que este tipo de operaciones consolida al Puerto de San Pedro como un nodo estratégico para la exportación de productos agrícolas y como una infraestructura clave para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires.