martes 19 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Puerto de San Pedro exportará 30.000 toneladas de colza a los Países Bajos

    En San Pedro, el buque Nanami Bright arribará este martes para cargar la oleaginosa y consolidar el papel del puerto bonaerense en el comercio exterior.

    19 de mayo de 2026 - 13:00
    El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el próximo arribo de un buque de gran porte que consolidará el dinamismo de la terminal bonaerense en el mercado de exportación agrícola. Se trata del carguero Nanami Bright, de bandera liberiana, cuya llegada está programada para este martes 19.

    El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro confirmó el próximo arribo de un buque de gran porte que consolidará el dinamismo de la terminal bonaerense en el mercado de exportación agrícola. Se trata del carguero "Nanami Bright", de bandera liberiana, cuya llegada está programada para este martes 19.

    puertosanpedro.gob.ar

    El Puerto de San Pedro se prepara para una nueva operación de gran escala con destino internacional. Este martes arribará a la ciudad sanpedrina, el buque Nanami Bright, que embarcará unas 30.000 toneladas de colza con destino final a los Países Bajos, fortaleciendo la actividad exportadora de la terminal bonaerense.

    Lee además
    Funcionarios municipales mantuvieron una reunión de trabajo con productores rurales propietarios de viveros de la ciudad con el objetivo de abordar distintas problemáticas que afectan al sector y coordinar mecanismos articulados de prevención, control y acompañamiento institucional.

    San Pedro: Refuerzan la seguridad y el control sanitario en los viveros
    Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal. 

    Altolaguirre oriunda de San Pedro llega al teatro Gran Rex junto a "Charlie y la fábrica de chocolate"

    Arribo del Nanami Bright al puerto de San Pedro

    El Nanami Bright, de casi 180 metros de eslora, llegará procedente de Guyana y amarrará en el muelle del Elevador, según confirmó el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

    La embarcación realizará una operación de carga de aproximadamente 30.000 toneladas de colza, una oleaginosa que tiene creciente demanda en los mercados internacionales y que representa una alternativa productiva cada vez más relevante para el sector agroindustrial argentino.

    Colza argentina con destino al mercado europeo

    Una vez finalizada la estiba, el buque zarpará rumbo a los Países Bajos, uno de los principales puntos de ingreso de materias primas agroindustriales hacia el continente europeo.

    Esta exportación ratifica la importancia de la producción regional y la competitividad logística del Puerto de San Pedro, que continúa sumando operaciones de gran volumen y ampliando su participación en el comercio exterior.

    El rol estratégico del puerto en el comercio exterior

    El movimiento previsto para las próximas horas demandará la participación de trabajadores portuarios, transportistas terrestres y agencias marítimas, generando un importante despliegue logístico y económico en la zona.

    Desde el Consorcio de Gestión destacaron que este tipo de operaciones consolida al Puerto de San Pedro como un nodo estratégico para la exportación de productos agrícolas y como una infraestructura clave para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Refuerzan la seguridad y el control sanitario en los viveros

    Altolaguirre oriunda de San Pedro llega al teatro Gran Rex junto a "Charlie y la fábrica de chocolate"

    Hospital SADIV San Pedro realizará una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

    La Anónima cancela su proyecto en San Pedro y construirá en San Nicolás

    San Pedro firmó un convenio para reciclar residuos electrónicos y lanzará su primera campaña municipal

    De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo

    La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil

    San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    San Pedro: Nuevos Aires propone crear una Casa del Estudiante para jóvenes de la ciudad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por unanimidad una minuta de comunicación que solicita al Departamento Ejecutivo analizar la factibilidad técnica de distintas propuestas destinadas a mejorar la seguridad vial en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Rivadavia, en Villa Ramallo.

    Villa Ramallo: Proponen obras para mejorar la seguridad vial en una esquina crítica

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Argentina envejece: Nueva estructura poblacional y retos para el sistema previsional y de seguros

    Argentina envejece: Nueva estructura poblacional y retos para el sistema previsional y de seguros
    Charla abierta en la UTN: convocatoria para reflexionar sobre salud mental

    San Nicolás: Charla abierta en la UTN para reflexionar sobre salud mental y fortalecer redes de acompañamiento

    Yesica Chazarreta, licenciada en Genética, recibió el premio “Ingeniero Agrónomo Gerardo Bartolomé”.  

    Una investigadora de Pergamino recibió uno de los premios más importantes del país en cultivos extensivos

    Pergamino: Acuerdo salarial entre el Municipio y los trabajadores

    Pergamino: Acuerdo salarial entre el Municipio y los trabajadores

    Podio en Catamarca: Juliano Almeida sumó un positivo tercer puesto en la segunda fecha.

    Juliano Almeida fue tercero en Catamarca y sigue al frente del Nacional Infanto Juvenil