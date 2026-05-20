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    • Más de 60 vecinos de San Pedro participaron de una jornada de salud sexual y prevención

    63 personas accedieron a métodos anticonceptivos, controles ginecológicos, vacunación, durante una jornada organizada por el Municipio de San Pedro y Provincia.

    20 de mayo de 2026 - 13:30
    Un total de 63 personas participaron de la Jornada de Salud Sexual desarrollada en el Playón Benefactoras Sampedrinas, una actividad organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro junto al equipo de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud bonaerense.

    Un total de 63 personas participaron de la Jornada de Salud Sexual desarrollada en el Playón Benefactoras Sampedrinas, una actividad organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro junto al equipo de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud bonaerense.

    Betty Rodríguez - INFO

    Un total de 63 personas participaron de la Jornada de Salud Sexual realizada en el Playón Benefactoras Sampedrinas, en una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Salud del municipio de San Pedro y el equipo de Salud Comunitaria de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud bonaerense.

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    Durante la actividad se llevaron adelante diversas acciones orientadas a la prevención y al fortalecimiento del acceso a derechos sanitarios. Entre las prestaciones brindadas, se colocaron 21 implantes subdérmicos anticonceptivos de larga duración y se retiraron otros 11 dispositivos.

    Además, 16 mujeres recibieron asesoramiento personalizado sobre la vigencia y continuidad de los métodos anticonceptivos que utilizan actualmente, con el objetivo de garantizar información actualizada y acompañamiento profesional.

    PAP y vacunación gratuita para los vecinos de la comunidad

    En el marco de la jornada también se efectuaron estudios de Papanicolaou (PAP) a dos mujeres, una práctica fundamental para la detección temprana de patologías ginecológicas.

    A su vez, en la posta de vacunación se aplicaron distintas dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación, permitiendo que vecinos y vecinas completaran sus esquemas de inmunización de manera gratuita y accesible.

    Jornadas territoriales para fortalecer la salud sexual y reproductiva

    Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de este tipo de operativos en territorio, que permiten acercar herramientas de prevención, controles médicos y acceso a métodos anticonceptivos a toda la comunidad.

    Estas iniciativas buscan promover la salud sexual y reproductiva, garantizar derechos y facilitar el acceso a servicios esenciales, especialmente para quienes encuentran mayores dificultades para concurrir a los centros de salud.

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