San Pedro: Capacitan al personal de salud en vacunación y actualización del Programa de Inmunizaciones

Se llevó a cabo este miércoles, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, la entrega de certificados del Curso de Formación y Actualización PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), destinado a vacunadores, enfermeros y personal del sistema de salud local.

En el Salón Dorado del Palacio Municipal de la ciudad de San Pedro se realizó este miércoles la entrega de certificados del Curso de Formación y Actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), destinado a vacunadores, enfermeros y personal de salud del distrito, en una instancia clave para reforzar conocimientos y fortalecer el sistema público de salud local.

San Pedro participó de una jornada de UNICEF sobre políticas de infancia y adolescencia

San Pedro: Media sanción a la quita de subsidios al gas, cómo afectará en la ciudad

La jornada tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal y contó con la participación de autoridades sanitarias locales. Allí se concretó la entrega de certificados a los trabajadores que finalizaron el Curso de Formación y Actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

El encuentro reunió a equipos de salud que cumplen funciones esenciales en la aplicación de vacunas en todo el distrito.

El curso permitió actualizar conocimientos sobre esquemas de vacunación, criterios de aplicación, nuevas incorporaciones y lineamientos vigentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Desde el área sanitaria destacaron que se trata de una capacitación permanente, debido a los cambios constantes en materia de inmunización y a la necesidad de mantener criterios unificados en todo el sistema de salud.

Fortalecimiento del sistema de salud y estrategia de inmunización

Durante la apertura, la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, subrayó la importancia de sostener instancias de formación continua para los equipos que llevan adelante la vacunación en territorio.

En ese sentido, remarcó la necesidad de planificar estratégicamente la distribución de vacunas y fortalecer el trabajo en cada punto del sistema de salud, especialmente en un contexto de dificultades en la provisión a nivel nacional. La capacitación se enmarca en una política sanitaria local que busca consolidar la inmunización como herramienta central de prevención.