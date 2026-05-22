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    • San Pedro: Capacitan al personal de salud en vacunación y actualización del Programa de Inmunizaciones

    Bajo la coordinación del Municipio de San Pedro, se entregó certificados del Curso PAI para actualizar esquemas de vacunación y fortalecer el sistema de salud.

    22 de mayo de 2026 - 12:27
    Se llevó a cabo este miércoles, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, la entrega de certificados del Curso de Formación y Actualización PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), destinado a vacunadores, enfermeros y personal del sistema de salud local.

    Se llevó a cabo este miércoles, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, la entrega de certificados del Curso de Formación y Actualización PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), destinado a vacunadores, enfermeros y personal del sistema de salud local.

    cronicasanpedro.com

    En el Salón Dorado del Palacio Municipal de la ciudad de San Pedro se realizó este miércoles la entrega de certificados del Curso de Formación y Actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), destinado a vacunadores, enfermeros y personal de salud del distrito, en una instancia clave para reforzar conocimientos y fortalecer el sistema público de salud local.

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    Entrega de certificados del Curso PAI en el Salón Dorado

    La jornada tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio Municipal y contó con la participación de autoridades sanitarias locales. Allí se concretó la entrega de certificados a los trabajadores que finalizaron el Curso de Formación y Actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

    El encuentro reunió a equipos de salud que cumplen funciones esenciales en la aplicación de vacunas en todo el distrito.

    Actualización en esquemas de vacunación y lineamientos vigentes

    El curso permitió actualizar conocimientos sobre esquemas de vacunación, criterios de aplicación, nuevas incorporaciones y lineamientos vigentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

    Desde el área sanitaria destacaron que se trata de una capacitación permanente, debido a los cambios constantes en materia de inmunización y a la necesidad de mantener criterios unificados en todo el sistema de salud.

    Fortalecimiento del sistema de salud y estrategia de inmunización

    Durante la apertura, la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, subrayó la importancia de sostener instancias de formación continua para los equipos que llevan adelante la vacunación en territorio.

    En ese sentido, remarcó la necesidad de planificar estratégicamente la distribución de vacunas y fortalecer el trabajo en cada punto del sistema de salud, especialmente en un contexto de dificultades en la provisión a nivel nacional. La capacitación se enmarca en una política sanitaria local que busca consolidar la inmunización como herramienta central de prevención.

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