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    • San Pedro: rescatan antiguos surtidores de combustible de un desarmadero local

    Bianchini rescató dos surtidores históricos de una chatarrería en San Pedro. Serán restaurados como piezas de la memoria local.

    21 de mayo de 2026 - 13:00
    Dos históricos surtidores de combustible que pertenecieron a la emblemática empresa Plácido Martínez Sobrado fueron rescatados de una chatarrería por un sampedrino apasionado por conservar piezas vinculadas a la historia local.

    Dos históricos surtidores de combustible que pertenecieron a la emblemática empresa Plácido Martínez Sobrado fueron rescatados de una chatarrería por un sampedrino apasionado por conservar piezas vinculadas a la historia local.

    cronicasanpedro.com

    En la ciudad de San Pedro, un hallazgo en una chatarrería permitió recuperar dos antiguos surtidores de combustible de la histórica firma Plácido Martínez Sobrado. Las piezas, rescatadas por el coleccionista Alejandro Bianchini, serán restauradas para preservar la memoria comercial y tecnológica de otra época del distrito.

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    El hallazgo de piezas únicas en una chatarrería

    El rescate se produjo luego de que una venta de metales alertara sobre la existencia de objetos antiguos con valor histórico. Diego Melgar, propietario del lugar, fue quien dio aviso sobre los surtidores, evitando que terminaran desguazados. La intervención permitió preservar dos piezas que formaban parte del patrimonio material de la ciudad.

    Surtidores históricos de la empresa Plácido Martínez Sobrado

    Los equipos pertenecieron a la emblemática firma Plácido Martínez Sobrado y corresponden a la marca S.A.M.Y.A Avery Hardoll. Uno de los surtidores data de fines de los años ’20 o principios de los ’30, mientras que el otro fue fabricado en la década del ’40. Se estima que uno de ellos funcionó en el histórico local de Pellegrini y Las Heras, donde se expendía kerosene para los hogares.

    Restauración y valor patrimonial para la memoria de San Pedro

    El objetivo ahora es restaurar completamente ambos surtidores para integrarlos a una colección vinculada a la “petromobilia”, disciplina que rescata objetos de la historia de los combustibles. Más allá de su valor material, el hallazgo representa una recuperación de la memoria social y comercial de San Pedro, evocando prácticas cotidianas de otras épocas.

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