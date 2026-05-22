Fin de semana cargado de fútbol en Rojas con actividad del Torneo 6 Ligas y el Senior +35

El fútbol local tendrá un fin de semana cargado de actividad con partidos correspondientes al Torneo 6 Ligas, divisiones inferiores y Senior +35.

El fútbol regional vivirá un fin de semana repleto de acción con encuentros en distintas categorías y competencias. Desde este viernes y hasta el lunes habrá actividad para Reserva, divisiones inferiores, escuelitas, Senior +35 y Primera división, con partidos importantes correspondientes al Torneo 6 Ligas y una agenda cargada para los clubes de la ciudad de Rojas y la región.

La programación comenzará este viernes por la noche con la presentación de El Huracán en la categoría Reserva. El Globo visitará a Compañía de Salto desde las 20 horas por el encuentro revancha de los octavos de final del Torneo 6 Ligas.

En el partido de ida disputado días atrás, ambos equipos igualaron 1 a 1, por lo que la serie permanece completamente abierta y se definirá en territorio saltense. El conjunto pergaminense buscará hacerse fuerte fuera de casa para avanzar a la próxima instancia del certamen regional.

El duelo genera expectativas entre los simpatizantes debido a la importancia de la competencia y al buen rendimiento que mostró El Huracán durante gran parte de la temporada. La Reserva se convirtió en una de las categorías más competitivas del campeonato y cada detalle puede resultar decisivo en la definición.

Divisiones inferiores y escuelitas tendrán una intensa jornada

La actividad continuará el sábado con la disputa de la séptima fecha de las divisiones juveniles y las categorías formativas. Los distintos clubes de la región volverán a salir a escena en una jornada que promete una importante convocatoria de familias y público en las canchas.

En esta fecha, El Huracán enfrentará a Jorge Newbery en las distintas categorías, mientras que Deportivo Unión será local ante NC Juventud. Por su parte, Boca Juniors se medirá frente a Argentino en una programación que incluirá partidos de Intermedia, Juveniles y escuelitas.

El desarrollo de las divisiones inferiores continúa siendo uno de los pilares fundamentales del fútbol regional, con una importante participación de jóvenes futbolistas que buscan crecer deportiva y competitivamente. Cada fin de semana, cientos de chicos forman parte de las jornadas organizadas por la liga local.

Además de la competencia, los encuentros representan espacios de formación y convivencia para las familias, dirigentes y entrenadores que acompañan el crecimiento de los jugadores en cada institución.

El Senior +35 y la Primera división completan la agenda

El sábado también tendrá continuidad el campeonato Senior +35 con una nueva fecha que se disputará en dos escenarios diferentes. En cancha de Boca Juniors jugarán Argentino frente a NC Juventud y posteriormente será el turno del duelo entre Boca Juniors y Legado.

En simultáneo, el estadio de El Huracán albergará otros dos encuentros de la categoría. Jorge Newbery se enfrentará con Deportivo Inés Indart, mientras que el conjunto local jugará frente a Carabelas.

La agenda futbolística se completará el lunes con dos partidos correspondientes a la ida de los octavos de final del Torneo 6 Ligas de Primera división. Desde las 15 horas, El Huracán recibirá a Argentino de Pergamino en un atractivo clásico regional que promete un gran marco de público.

En paralelo, Deportivo Unión será local frente a Argentino de Rojas en otro compromiso clave para las aspiraciones del equipo dentro del certamen. Ambos encuentros marcarán el inicio de una etapa decisiva en el campeonato, donde los clubes buscarán sacar ventaja pensando en las revanchas.

Con partidos en diferentes categorías y escenarios, el fútbol regional volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas del fin de semana, movilizando a jugadores, familias e hinchas en cada cancha de la zona.