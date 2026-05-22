Fin de semana largo: qué documentación y elementos hay que llevar en el automóvil para evitar una multa

Con el inicio del fin de semana largo del 25 de mayo y miles de personas preparándose para viajar por las rutas argentinas, las autoridades recuerdan cuáles son los documentos y elementos obligatorios que deben llevar los conductores para evitar multas, demoras o incluso la retención del vehículo durante los controles.
Los operativos de tránsito suelen intensificarse especialmente en los accesos a la Costa Atlántica, rutas turísticas y principales corredores viales, por lo que resulta clave revisar toda la documentación antes de salir.
Qué documentos son obligatorios para circular
-Según la normativa vigente, los conductores deben contar con:
-Licencia de conducir vigente.
-DNI (No sirve la digital de Mi Argentina)
-Cédula verde o azul del vehículo.
-Comprobante de seguro obligatorio al día.
-Constancia vigente de la VTV o RTO, según corresponda en cada jurisdicción.
-Patentes colocadas de manera visible y sin alteraciones.
En muchos controles también se recomienda llevar descargada o impresa la documentación digital disponible en aplicaciones oficiales para evitar inconvenientes por falta de señal o batería.
Los elementos de seguridad que no pueden faltar
Además de la documentación, hay una serie de elementos obligatorios dentro del vehículo:
-Matafuegos con carga vigente y al alcance del conductor.
-Balizas triangulares portátiles.
-Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.
-Sillas infantiles homologadas para menores, según la edad y el tamaño.
-En el caso de llevar perros, los cinturones especiales para animales.
Las autoridades también aconsejan verificar antes de viajar el estado de neumáticos, luces, frenos y limpiaparabrisas, especialmente ante posibles cambios climáticos durante el trayecto.
Controles más estrictos durante los feriados
Durante los fines de semana largos suelen reforzarse los controles de alcoholemia, velocidad y documentación en rutas nacionales y provinciales.
En varias jurisdicciones rige además la tolerancia cero de alcohol al volante, por lo que manejar después de consumir bebidas alcohólicas puede derivar en severas multas, inhabilitación y secuestro del vehículo.
Recomendaciones para viajar seguro
Especialistas en seguridad vial recomiendan:
-Descansar antes de manejar.
-Evitar viajar de noche si no es necesario.
-Respetar velocidades máximas.
-Mantener distancia entre vehículos.
-Consultar el estado de las rutas y el clima antes de salir.
Con miles de turistas movilizándose hacia distintos destinos turísticos del país, las autoridades buscan reforzar la prevención y reducir accidentes durante uno de los fines de semana con mayor circulación vehicular del mes.
(NA)