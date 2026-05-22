Fin de semana largo: qué documentación y elementos hay que llevar en el automóvil para evitar una multa

Qué hay que llevar en el automóvil para evitar una multa.

Con el inicio del fin de semana largo del 25 de mayo y miles de personas preparándose para viajar por las rutas argentinas, las autoridades recuerdan cuáles son los documentos y elementos obligatorios que deben llevar los conductores para evitar multas, demoras o incluso la retención del vehículo durante los controles.

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Los operativos de tránsito suelen intensificarse especialmente en los accesos a la Costa Atlántica , rutas turísticas y principales corredores viales, por lo que resulta clave revisar toda la documentación antes de salir.

-Según la normativa vigente, los conductores deben contar con:

-DNI (No sirve la digital de Mi Argentina)

-Cédula verde o azul del vehículo.

-Comprobante de seguro obligatorio al día.

-Constancia vigente de la VTV o RTO, según corresponda en cada jurisdicción.

-Patentes colocadas de manera visible y sin alteraciones.

En muchos controles también se recomienda llevar descargada o impresa la documentación digital disponible en aplicaciones oficiales para evitar inconvenientes por falta de señal o batería.

Los elementos de seguridad que no pueden faltar

Además de la documentación, hay una serie de elementos obligatorios dentro del vehículo:

-Matafuegos con carga vigente y al alcance del conductor.

-Balizas triangulares portátiles.

-Cinturones de seguridad para todos los ocupantes.

-Sillas infantiles homologadas para menores, según la edad y el tamaño.

-En el caso de llevar perros, los cinturones especiales para animales.

Las autoridades también aconsejan verificar antes de viajar el estado de neumáticos, luces, frenos y limpiaparabrisas, especialmente ante posibles cambios climáticos durante el trayecto.

Controles más estrictos durante los feriados

Durante los fines de semana largos suelen reforzarse los controles de alcoholemia, velocidad y documentación en rutas nacionales y provinciales.

En varias jurisdicciones rige además la tolerancia cero de alcohol al volante, por lo que manejar después de consumir bebidas alcohólicas puede derivar en severas multas, inhabilitación y secuestro del vehículo.

Recomendaciones para viajar seguro

Especialistas en seguridad vial recomiendan:

-Descansar antes de manejar.

-Evitar viajar de noche si no es necesario.

-Respetar velocidades máximas.

-Mantener distancia entre vehículos.

-Consultar el estado de las rutas y el clima antes de salir.

Con miles de turistas movilizándose hacia distintos destinos turísticos del país, las autoridades buscan reforzar la prevención y reducir accidentes durante uno de los fines de semana con mayor circulación vehicular del mes.

(NA)